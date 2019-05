Manresa té quatre xamfrans d'or a la zona comercial que ningú no ocupa

Si hi ha un recorregut obligat quan se surt a comprar per Manresa és el que va del carrer d'Àngel Guimerà des de Crist Rei fins al

carrer del Born. En aquest trajecte comercial hi ha tres xamfrans d'or que estan buits. Quatre, si s'arriba fins a la Muralla del Carme.

Els locals desocupats són al xamfrà del carrer d'Àngel Guimerà amb el passeig de Pere III 24, on hi havia el BBVA, davant la plaça de Crist Rei; els baixos de l'edifici de can Jorba, on hi havia Solvia del Banc de Sabadell, que ja fa anys que estan buits; els baixos de l'edifici de la Buresa, a la plaça de Fius i Palà amb el Born, que va deixar buits fa relativament poc la botiga de roba Bimba & Lola i, finalment, el local que hi ha a l'entrada a la plaça del Mercat per anar al Puigmercadal des de la Muralla del Carme, que ocupa tota la façana lateral de l'edifici.

En aquest recorregut també hi ha altres locals buits. És el cas del que ha quedat vacant al carrer de Guimerà número 44, al costat de la Sirena, on hi havia la botiga de roba Topis. Al mateix vial, però a l'altra banda del carrer, al número 31, s'anuncia la propera obertura d'una clínica d'estètica de la cadena Dorsia. L'edifici sencer on hi havia el BBVA, a prop del carrer de Sant Joan Baptista de La Salle, com ja va informar aquest diari, l'ha adquirit la patrimonial de la família de joiers Tous, La Canterana SL, en una operació que es va tancar a començament de març (vegeu edició del 8 de maig).

Al Guimerà encara hi ha tres locals més que han quedat buits. Just davant de la parada d'autobusos hi ha el que ocupava General Òptica (dues treballadores del negoci acaben d'obrir una nova òptica al carrer dels Esquilets, número 26, Eix Òptics, on hi havia la botiga La Mar de Papers). El local que va quedar buit a Guimerà, segons ha pogut saber aquest diari, es lloga per 5.500 euros, i el del costat, on hi havia un negoci d'ulleres de sol que també va tancar, per 5.000. Si s'agafen tots dos, tenint en compte que és un únic local que es va dividir, en costa 9.000. El tercer local que va quedar vacant és el que hi ha al tram d'aquest mateix vial a prop de la Muralla de Sant Domènec, al número 8-12. És el que havia ocupat la botiga de roba Springfield.