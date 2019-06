Manresa presenta l'Estiu Jove, amb una vintena d'activitats entre els mesos de juny i juliol

Manresa ja té tot a punt per a la celebració d'una nova edició de l'Estiu Jove, un programa impulsat per la regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Manresa, amb el suport d'entitats joves de la ciutat que uneixen esforços per tal d'oferir a les persones joves de la ciutat una oferta d'oci i lleure assequible i atractiva per als i les joves.

L'estiu és una període de temps que les persones joves poden viure noves experiències, un espai de gaudir dels amics i amigues així com per compartir noves vivències amb altres persones, creant així nous vincles, noves coneixences, molt important al llarg de l'adolescència i també en la joventut.

Enguany, la programació proposa una vintena de propostes per als mesos de juny i juliol, algunes ja de les quals són tradicionals i força consolidades i d'altres són novetat d'aquesta edició com Òrbita Jove, el taller concurs de còctels, Puigterrà Fest, la sortida a Port Aventura, el concurs Estiu Jove i el Mural la Kampana.

Tots els detalls d'aquesta edició han estat presentats aquest migdia, a les instal·lacions de les Piscines Municipals, per la regidora de Cultura i Joventut en funcions de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo; i diversos representants de les entitats juvenils col·laboradores: Jordi Guitart (Vòlei 6); Marc López (Murs Plàstics); Ferran Soler (Ass. Stalow fest); Cristina Sánchez (guanyadora del concurs del cartell Estiu Jove 2019); Laura Martin (CAE); i Jordi Vidal (Piscines Municipals).

Anna Crespo ha mostrat la seva satisfacció per la celebració un any més de l'Estiu Jove, "una vintena d'activitats per gaudir de noves experiències, per gaudir amb els amics i amigues i conèixer les entitats jovenils". La regidora ha volgut destacar d'aquesta edició el projecte Órbita Jove, adreçat a joves de 13 a 16 anys, una nova proposta inclosa dins la programació d'Estiu Jove que té l'objectiu de reforçar el sentiment de pertinença a la ciutat i el coneixement dels diferents espais de Manresa i entorn.

Ferran Soler ha donat a conèixer la 5a edició de Stalow Fest que serà molt potent en aquesta edició amb un munt d'activitats durant el dia i amb un pla fort important com serà la desena edició de la final espanyola de "beatbox" i, per primera vegada, amb concerts nocturns al vespre, al Complex Vell Congost, amb grups com Ricky Hombre Libre, Santa Salut, Elane, Marta B & BX1D, Trio Psicosis i D. Mos.



Per la seva part, Marc López ha explicat també que, dins l'Stalow Fest, hi haurà com és habitual una exhibició de grafits a les parets de la pista de skatye "i que en aquesta edició els murals efímers tindran la participació sobretot d'artistes manresans".

Jordi Guitart ha recordat els detalls de totes les activitats vinculades al Volèi, tant el tastet de vòlei com la 13è edició del torneig sènior i el 3è torneig junior. Al seu torn, Jordi Vidal ha dit que la banyada nocturna d'aquesta edició es farà a les piscines el 12 de juliol "per tornar a gaudir d'una remullada a la nit amb ambient, llums, música i servei de bar sense alcohol".

Laura Martín ha resumit dues propostes del CAE, amb la tradicional Manresa Exprés, "que celebra la sisena edició i que ja té totes les places exhaurides" i la novetat del Puigterrà Fest, "10 hores d'activitats amb sopar popular i concerts d'Arlet i Cèlia".



El lleure com a eina de cohesió social

Amb les activitats incloses en el programa, es vol potenciar i promoure un lleure on es potenciïn les relacions properes entre els i les joves buscant així entorns de proximitat per tal de realitzar les activitats i així promoure la coneixença dels espais naturals i culturals propers.

En un moment on l'individualisme cada vegada és més present en les nostres vides, és valora com un eix important a treballar el fet de generar aquests espais de trobada i d'activitat on les persones joves poden experimentar construir noves relacions.

Amb aquestes activitats es vol promoure la cohesió social, ja que son activitats a un cost molt baix o bé gratuïtes, fet que facilita la participació de joves amb diferents situacions.



Un programa amb activitats proposades pels propis joves



Un dels eixos principals del Pla Local de Joventut és la participació, facilitant a al teixit associatiu juvenil la possibilitat de programar activitats però també promovent que les persones joves siguin partícips del programa.

En aquesta línia aquest any s'ha convocat el primer Concurs de la Imatge del cartell d'Estiu jove.

També a través del Keep Calm que es va realitzar als instituts, els i les joves podien proposar activitats i podien votar l'activitat que els agradaria que s'inclogués dins el programa d'Estiu Jove 2019. Amb aquesta participació es busca que les activitats siguin motivadores per a les persones joves i siguin ells i elles mateixes protagonistes del programa. Per aquest motiu aquest any és realitza la sortida a Port Aventura, tal i com ho van proposar i demanar.



Implicació de les entitats



Aquest programa està nodrit de moltes entitats que fan les seves propostes i amb col·laboració amb l'Ajuntament i de forma consensuada es desenvolupen. Cada any s'incorporen noves activitats i noves propostes o bé altres que es van arrelant a la ciutat com seria el cas del vòlei platja a la plaça Major que aquest any ja arriba a la seva tretzena edició, o bé Marusiònica o la cinquena edició de l'Stalow Fest, un festival organitzat i promogut per a una entitat integrada per a persones joves .

Com cada any es compta amb la col·laboració del CAE, que aquest any conjuntament amb l'Ajuntament de Manresa presenta Òrbita jove, un conjunt d'activitats per a joves de 13 a 16 anys. Aquestes activitats pretenen oferir a les famílies amb fills adolescents una proposta d'activitats de lleure educatiu i saludable.



Llistat d'activitats

MANRUSIONICA. Festival Sensorial de Música Electrònica.

Una experiència que relaciona espais simbòlics i la vivència de les sensacions a través de la llum i la música electrònica. Gaudeix de 20 hores de música electrònica underground repartides en 3 espais molt especials.

Data: 8 de Juny

Lloc: ESCENARI THUNDERBITCH (Parc de la Seu, Manresa), ESCENARI FIBRACAT( Plaça de la Reforma), ESCENARI INDUSTRIAL LIGHT EXPERIENCE( Palau Firal de Manresa)

Horari: de 12:00 a 07:00

Més informació i compra d'entrades a: www.manrusionica.com

Manresa Express

Vols fer una cursa per parelles per diferents espais de la ciutat? Completar un Sudoku, pujar al rocòdrom del Congost, travessar el parc de l'agulla amb caiac. Una versió manresana del Pekin Express. No et perdis l'oportunitat!

Data: 15 de juny

Lloc: Parc de Puigterrà.

Horari: 10:00h

Organitza: Casal de Joves la Kampana i el CAE

Col·labora: Ajuntament Manresa

Inscripció/preu: 10€ www.cae.cat (exhaurides!!!!)

#PUIGTERRA_FEST

Més de 10 h d'activitats amb concerts, tallers, sopar popular, danses, escenari obert, circ...

Data: 15 de juny

Lloc: Parc de Puigterrà

Horari: 16:00h a 01:00h

Organitza: CAE

Nits de Jocs

Les Nits de joc són un espai de trobada per a totes les persones apassionades pels jocs de taula. Vine i podràs provar més de 50 jocs de taula diferents!

Data: 6, 13 i 20 i 27 de juny

Horari: 21.30h

Lloc: Cafè del Taller

Organitza: CAE i Club del JocInscripció/preu: activitat gratuïta sense inscripció prèvia

Paintball

Vine a jugar a Paintball, un joc d'equip, divertit i estratègic! A partir de 14 anys.

Data: Diumenge, 16 de juny

Horari: 18:00

Lloc: Llera del riu (punt trobada: Estadi de futbol)

Organitza: Ajuntament de Manresa

Inscripció/preu: www.manresajove.cat. 3 euros a pagar el dia de l'activitat.

Taller I concurs de còctels sense alcohol

Vine a aprendre i crear còctels sense alcohol saludables, frescos, amb la combinació de gustos, colors i aromes.

Data: Dijous 20 de juny

Horari: 18:30 h

Lloc: Casal de Joves la Kampana

Organitza: Casal de Joves la Kampana – Manresa Jove

Inscripció: Inscripció: fins el 14 de juny a través de www.manresajove.cat

Preu: gratuït

ESPAI IRIS: Orgullosxs de ser com som!

T'identifiques amb alguna de les sigles LGTBI*? Vine a l'espai Iris, celebrem el 28J amb música, dansa i poesia!

Data: 22 de juny

Lloc: Espai Jove Joan Amades – Oficina Jove del Bages C/ Sant Blai, 14.

Horari: 18h

Organitza: Oficina Jove del Bages – SAI Manresa i SAI Bages

Per més informació: bages@oficinajove.cat, saibages@ccb.cat whatsapp 676664142 Telf: 938771360

Inscripció: Per a persones joves de15 a 25 anys. Activitat gratuïta i sense inscripció prèvia.

XIII Torneig de Voleibol platja

Torna el Torneig de Vòlei Platja a la Plaça Major. Estàs ready?

Normes del torneig: els jugadors han de ser majors de 16 anys. Els equips han de ser mixtos, de 4 persones com a mínim. Hi ha dues categories: vermells (equips que no juguen habitualment a vòlei) i blaus (equips que juguen habitualment a vòlei).

Data: del dimarts 25 al 29 de juny

Horari: de18.30 a 24 h . Dissabte de15 a 23 h

Lloc: Plaça Major

Organitza: Ajuntament de Manresa i Vòlei 6

Inscripció/preu: 10 € per persona. www.manresajove.cat

III Torneig Junior de vòlei platja

Si tens menys de 16 anys i t'agrada jugar a vòlei, aquest any apunta't a aquest nou torneig!

Normes del torneig: Els equips han de ser mixtos, de 4 persones com a mínim.

Data: del dimarts 25 al 29 de juny

Horari: de dimarts a dissabte de 17:00 a 18:30 Dissabte de15 a20h

Organitza: Ajuntament de Manresa i vòlei 6

Inscripcions/preu: 20 euros per equip. www.manresajove.cat

Stalow Fest 2019 (5ª edició)

Skate Party, Spanish Beatbox Battle, Freestyle Dance Contest, Batalla de Gallos, graffiti, concerts i molt més al festival de cultura urbana de Manresa. No hi pots faltar!

Data: Dissabte, 29 de juny

Horari: de 10:00 a 03 h

Lloc: Complex El Congost

Organitza: Associació Stalow Manresa

Entrada de dia gratuïta.

Entrades Festa Nocturna 8 € anticipada (10 € taquilla)

Inscripcions i entrades a www.stalow.com

Nits de joc a la fresca. Homes Llop

Data: 04 de juliol

Lloc: Plaça Sant Domènec

Horari:21.30 h

Organitza: CAE i Club del Joc

Inscripció/preu: activitat gratuïta sense inscripció prèvia

Activitat Keep Calm: Sortida a Port Aventura Park

Vine a gaudir d'un dia ple d'aventura amb els teus amics i amigues!!

Data: Dissabte, 6 de juliol

Horari: 08:00 hores

Lloc: Plaça Europa

Organitza: Manresa Jove (Ajuntament de Manresa)

Inscripció/preu: 25 euros a pagar a l'Oficina Jove del Bages ( dinar + bus + entrada a port aventura park a pagar). Activitat per a joves de 13 a18 anys. (sense acompanyant adult) www.manresajove.cat .

Data màxima inscripció: 1 de juliol.

Piscines Nocturnes

Vine amb banyador i xancletes a gaudir d'una remullada a la nit amb ambient, llums i música chill-out a les piscines municipals de Manresa. Hi haurà servei de bar.

A partir de 14 anys.

Data: Divendres 12 de Juliol

Horari: 21 a 24h

Lloc: Piscines municipals de Manresa

Organitza: Ajuntament de Manresa i piscines municipals

Inscripció/preu: 3 € Compra la teva entrada a les piscines municipals. Gratuït pels abonats a les piscines (cal recollir l'entrada prèviament).

Holi Party

Gaudeix de la Holi Party d'adolescents.cat, amb els dj: Roger Carandell i Ernest Codina!!!

Data: Dissabte, 20 de juliol

Horari: 19:00 h

Lloc: Pl. Europa

Organitza: Ajuntament de Manresa

Inscripció/preu: activitat gratuïta sense inscripció prèvia

Tastets d'activitats

Espai Creatiu: Del pinzell a la denúncia

Un artista del territori us acompanyarà en un procés creatiu, de denúncia i reivindicació del dret a refugi. El taller culminarà amb la realització d'un mural /obra plàstica que s'exposarà a la Plaça Sant Domènec el dia 20 de juny en el marc de l'acte públic "El dret al refugi i l'activisme cultural".

Dates: dijous 6, 13 i 20 de juny

Horari: de18.30 a 20:30 h

Lloc: Casal Escodines

Organitza: Ajuntament de Manresa

Inscripció/preu: Gratuït

Tastet Vòlei Platja

T'agrada el vòlei? Vols passar tres matins practicant aquest esport?? Apunta't!!!

Data: de dimecres 26 de juny a divendres 28 de juny.

Horari: de9.00 a12.30h

Lloc: Parc de la Seu/ Plaça Major de Manresa

Organitza: Ajuntament de Manresa i Vòlei 6

Inscripció/preu: 20€. www.manresajove.cat

Creació d'un mural a La Kampana

Decorem el Casal de joves!!!

Vine a pintar un mural a la Kampana. A càrrec de Stefany Giraldo, dissenyadora gràfica.

Dates i horari: Dimarts 2 i dimecres 3 de juliol de 17:30 a 19:30 Creació i elaboració de l'idea de mural Dijous 4 i divendres 5 de juliol de les 17:30 a les 20:30 Pintada conjunta del mural

Lloc: Casal de Joves la kampana

Inscripció/preu: www.manresajove.cat /Gratuït

Organitza: Casal de Joves la Kampana – Manresa Jove

Òrbita Jove (per a joves nascuts entre el 2003 i 2006).

Acampada jove, sortides a parcs temàtics, descoberta d'espais naturals, tallers artístics, activitats esportives, piscina, espai chill out...

Dates:

Primer torn: del 1 al 5 de juliol

Segon torn: del 8 al 12 de juliol

Tercer torn: del 15 al 19 de juliol

Horari bàsic: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 + activitat extra dijous: sortida fins a les 17 o bivac.

Lloc trobada: Espai Jove Joan Amades

Organitza: CAE, amb el suport de Manresa Jove (Ajuntament de Manresa)

Inscripció/preu: 50 euros per setmana. A partir del 20 de maig. www.cae.cat 938725789

Places limitades a 20 participants per setmana, que s'atorgaran per ordre d'inscripció.

Setmana Jove Balconada 2019

Del 1 al 3 de juliol

Totes les activitats són gratuïtes

Per més informació i inscripcions: avv_labalconada@xarxaomnia.gencat.cat

Organitza: AV Balconada, Punt Òmnia Balconada, Pla Desenvolupament Comunitari de la Balconada i ManresaJove.

Exposicions

Exposició del projecte +ART

Recull el procés de creació de 5 murals que reinterpreten El naixement de Venus, de Botticelli, a diferents municipis de la comarca del Bages, a càrrec de diferents joves i artistes.

Dates: 3 al 26 de juny,

Lloc: Casal de joves la Kampana

Horari: de dilluns a divendres de 17:00 a 20:30

Organitza: Consell Comarcal del Bages, Casal de Joves la Kampana i Manresajove.

Joves creadors 2018

A l'edició 2018 de Joves Creadors es presenta l'obra de tres joves fotògrafs: Anna Benet, Pol Farriols i Hèctor Reina.

Dates: del 4 al 25 de juny.

Lloc: Espai Jove Joan Amades C/ Sant Blai, 14. Manresa

Horari: dilluns, dimarts i dijous de 9 a 14 i tardes de dilluns a divendres de 16 a 19h.

Organitza: Ajuntament de Manresa

Concurs fotogràfic #Estiumanresajove2019

Capta la millor imatge de les activitats d'Estiu Jove de Manresa i guanya un premi!

Participar és ben fàcil: Fes una o més fotografies de les activitats que surten al programa d'Estiu Jove 2019 de Manresa, penja-la a la xarxa social Instagram etiquetant @Manresajove_oficinajovebages amb el hashtag #estiumanresajove2019.

Entraràs en un sorteig per guanyar 4 entrades per un Room Scape!

La programació d'estiu de Manresa Jove és una oferta d'oci que pretén diversificar les opcions de lleure existents a Manresa per a la gent jove, adaptada a les diferents franges d'edat i a la diversitat d'interessos del col·lectiu juvenil.

Per a més informació i inscripcions us podeu adreçar a l'Oficina jove del Bages (Espai Joan Amades). C/ Sant Blai s/n o bé a manresajove@ajmanresa.cat.

Twiter: @manresaJove i al web www.manresajove.cat.