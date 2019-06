L'Ajuntament i empreses de jardineria local milloren tres rotondes d'accés a la ciutat

L'Ajuntament de Manresa ha acordat amb tres empreses de jardineria local que 'apadrinin' tres rotondes d'entrada a la ciutat per tal de fer possible que s'hi facin treballs de millora i manteniment. L'Ajuntament, a través de la unitat de Parcs i Jardins de la regidoria de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, finança el cost de les plantes, i les empreses de jardineria en fan la plantació i manteniment.

Amb aquest sistema ja ha estat possible l'arranjament de la rotonda del Guix, gràcies a l'acord amb l'empresa Uniplant. En breu s'iniciaran els treballs de millora de la rotonda de la cra. de Viladordis (la més propera al barri), a càrrec de Vivers Serra, i també es millorarà una de les rotondes del davant del Parc de l'Agulla, a càrrec d'Ampans.

Aquest matí s'ha fet la presentació del projecte, amb el regidor en funcions de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, Jordi Serracanta; l'encarregat de manteniment de Parcs i Jardins, Pep Torné, i Jordi Lladó, de l'empresa Uniplant.

Durant la presentació, Jordi Serracanta ha valorat positivament l'apadrinament de les rotondes de la ciutat per part d'empreses de jardineria, perquè "volem embellir Manresa i aquestes espais que són una porta d'entrada a la ciutat. La manera que hem trobat de fer-ho, que ens sembla molt bona fórmula, és la col·laboració amb empreses locals de jardineria, que creuen en la ciutat i als quals agraïm molt la seva implicació". El regidor ha recordat que l'objectiu de Viles Florides és "dignificar i embellir" l'espai públic i en aquest marc ja s'han fet actuacions a través de la regidoria de Qualitat Urbana i dels pressupostos que es gestionen des dels districtes de la ciutat.

Jordi Lladó, de l'empresa Uniplant, ha explicat que per a la millora de la rotonda del Guix s'han triat arbustos diversos per tal que hi pugui haver flor tot l'any, no només a la primavera i l'estiu. Lladó explica que "s'ha començat per una de les dues meitats de la rotonda, on ja s'han plantat plantes que fan flor de març a novembre; i a la tardor es farà l'altra banda, amb plantes de flor d'hivern, perquè a l'hivern també es poden tenir coses arreglades i florides".



Viles Florides, una iniciativa per embellir les ciutats

Manresa va aconseguir el 2017 la distinció de Vila Florida i va passar a formar d'un projecte que té l'objectiu de posar en valor la riquesa natural i paisatgística i promoure la transformació de racons, pobles i ciutats a través de la planta amb flor. A través de la regidoria de Qualitat Urbana i Serveis, l'Ajuntament vol aprofitar aquesta distinció que atorga la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) per donar un nou pas endavant en la millora de la qualitat de les zones verdes així com la millora d'espais de la ciutat a partir de l'enjardinament.

Viles Florides vol promoure projectes d'enjardinament, ornamentació floral, mobiliari urbà i espais lúdics que, tant en l'àmbit públic com privat, esdevinguin un exemple a seguir. A més s'inclou la conscienciació social envers les polítiques de sostenibilitat mediambiental o el desenvolupament de les economies locals a través de l'atractiu dels jardins i parcs urbans.

Actualment hi ha a Catalunya 119 municipis distingits com a Vila Florida en reconeixement a la seva tasca per a la millora de l'espai urbà, i Manresa n'és un.

En aquest sentit, cal considerar que Manresa té 754.810 metres quadrats de parcs i jardins, i les grans extensions de l'Anella Verda i parc de l'Agulla, a banda de més de 16.000 arbres.

En el marc del projecte Viles Florides, la unitat de Parcs i Jardins té com a objectius :

-Fer plantacions d'arbustiva i planta anual.

-Substitució d'arbrat envellit o poc adequat.

-Millora d'espais: Centre històric / Entrades ciutat / Parc fluvial / Jardins històrics / Barris

A més, l'objectiu és fer fomentar la jardineria ecològica, amb una aposta per la biodiversitat urbana (soltes d'insectes útils per al control de plagues, endoteràpia, col·locació de caixes niu, sembra d'escossells amb plantes de flor); control i eficiència en els sistemes de reg (implantació de regs localitzats per degoteig, tele-gestió del reg); ús d'adobs i herbicides d'origen orgànic; selecció d'espècies adaptades al medi, i podes de control i manteniment.

Dins del projecte de Viles Florides a Manresa s'han fet diferents actuacions com: