Un americà fa corrent per primer cop el Camí Ignasià

L'americà Ariel Laguilles (Washington, 1978) és un expert corredor que un bon dia va decidir fer realitat un repte: completar el Camí Ignasià corrent. Va sortir d'Azpeitia el passat dia 27 de maig i avui dimarts ha arribat a Manresa, procedent de Montserrat, on ha fet parada. Després de més de 650 quilòmetres i de passar per 35 muncipis. Ha estat el primer a fer el recorregut corrent.

El repte de Laguilles ha tingut el suport de l'empresa Varsity Sports & Educational Tours i d'Agustin Oulton, tant per recollir fons per a la millora de la senyalització del Camí Ignasià (mitjançant la pàgina web creada per a l'ocasió Ignatian Run, que recull donatius), com també per donar-li suport logístic. A més a més, la ruta de Laguilles s'ha pogut seguir en directe per una web especialitzada en la matèria a Internet.

A banda de la superació personal que suposa per al corredor ser el primer a fer el recorregut que va seguir sant Ignasi de Loiola el 1522 per arribar a Manresa corrent, per a Laguilles ha estat molt més, tenint en compte la seva estreta relació amb els jesuïtes. A Washington, va estudiar a l'escola de secundària Gozanga College High School, on actualment és professor. A més a més, també va fer de voluntari per als jesuïtes a Managua (Nicaragua). Allà va descobrir el món de les curses, del qual ja fa vint anys que forma part.

Amb la seva aventura es farà un documental que es vol fer arribar a totes les escoles de jesuïtes del món, que apleguen més de 700.000 estudiants, per tal que s'animin a fer el camí. Sobretot, pensant en el 2022, quan farà 500 anys de l'arribada de sant Ignasi de Loiola a Manresa, on va viure una experiència que el va transformar i que el va portar a fundar la Companyia de Jesús.