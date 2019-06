Demanen aparcament a preu assequible al voltant de l'Anònima

? Els comerciants han acompanyat el recompte d'una instància lliurada a l'Ajuntament en la qual aprofiten per demanar que, mentre no s'edifiqui el solar de l'Anònima, es pugui habilitar en aquest espai «un aparcament a preus assequibles».

D'aquesta forma consideren que es faria una passa en la direcció de solucionar «el greu problema d'aparcament que té aquesta part del Centre Històric».

Quan s'edifiqui el solar i es faci l'aparcament subterrani esperen que també es pugui trobar la forma de facilitar l'estacionament als clients.

? La instància presentada considera «fonamental» posar en marxa una línia de microbús que travessi la zona i que uneixi diferents punts de la ciutat amb el Centre Històric. «Seria el moment que l'administració municipal ajudés a portar visitants, turistes i gent d'altres barris a la nostra zona. Fa 10 anys que demanem un microbús», asseguren.

? Continuen reivindicant el pàrquing subterrani del Milcentenari, que creuen que seria molt beneficiós per a veïns, comerciants i clients.

? Volen més presència a peu de les forces policials.

? Una millor senyalització dins del Centre Històric.

? Promocionar la rehabilitació dels pisos que no estiguin en condicions d'habitabilitat, així com les façanes del Centre Històric. Facilitar als comerços que ho demanin l'arranjament de la seva part de façana, no tota.