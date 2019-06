Un projecte que s'ha cuinat a foc lent durant 4 anys

? La cooperativa La Raval es va començar a gestar l'any 2015, quan un grup de persones jubilades es van començar a plantejar com voldrien viure el seu futur. A partir d'aquí hi van confluir famílies amb nens. «Entenem que l'heterogeneïtat ens farà ajudar-nos més i millor», comenta Raquel Fernández. D'aquí va sorgir l'associació Barri Bell amb el lema «Transformar la vellesa en bellesa». El 2018 es va constituir oficialment la cooperativa. «Érem gent diversa que hem anant convergint en un ideal de com volem envellir, com podem facilitar que els joves millorin i que tots estiguem més acompanyats», comenta Rosa Escalé. Durant aquests anys s'ha anat cuinant a foc lent tot el projecte.