La tanca de seguretat que hi ha a la façana sud de la Seu fa onze anys, podrà anar fora el 2020

El maig del 2008, a la basílica de la Seu de Manresa hi va caure un llamp que va fer destrosses i va obligar a posar una tanca a la façana sud, tenint en compte que és la banda que dona al parc de la Seu, i que hi havia el perill que es desprenguessin elements de pedra. Un bon tram de la tanca hi ha continuat durant tots aquests anys. Aquesta situació, però, canviarà quan es facin les obres cor-responents als dos propers convenis: el del 2019, que està mig lligat (vegeu pàgina 3), i el del 2020.

L'actual arquitecte director de les obres, Jaume Soldevila, explica que «en la fase del 2019 intentarem fer un arc boterell [que és l'arc situat al segon nivell] i, si el 2020 seguim, intentarem fer l'altre i, en aquest cas, ja es podrà treure el tancat i quedarà tot el voltant de la Seu obert al públic a tots els nivells». A banda, «quan tots els contraforts estiguin acabats de dalt a baix, es podrà pujar a les naus laterals i fins a la nau central», la qual cosa suposarà un plus per al temple respecte a les visites que s'hi organitzen.

Les obres executades a la Seu el 2017 i el 2018 –a les fotografies– són les primeres que ha dirigit sol Soldevila, després que el que va ser l'arquitecte conservador del temple prop de 40 anys, Francesc Xavier Asarta, es retirés el 2017. «M'hi he trobat molt bé perquè ell em va ensenyar molt bé i vas molt tranquil. A més a més, hi ha el meu pare, que fa 32 anys que n'és l'aparellador», afirma Soldevila.

El jove arquitecte recorda que el perímetre «es va tancar per la caiguda d'una magolla i un parell d'elements perquè va caure un llamp i es va veure que hi havia molts elements a punt de despendre's. Fins i tot ara, quan hem anat restaurant, hem vist que hi havia molts llocs on ja no hi havia la magolla ni algun tros de les gàrgoles ni de les cornises».

El llamp en qüestió va ser fruit d'una tempesta especialment virulenta que hi va haver a Manresa el 16 de maig del 2008. Una de les descàrregues va anar a petar al contrafort situat a la dreta del portal de Sant Antoni, on va generar danys a tota l'estructura de pedra del coronament i va provocar el despreniment de pedres i que algunes quedessin mig penjades. La reparació, inclòs el canvi del parallamps i la instal·lació elèctrica, que va quedar afectada, va pujar 36.000 euros, que va pagar l'assegurança. Quant a la tanca de seguretat al perímetre, la va pagar el col·legi d'aparelladors. Encara ara hi ha el rètol que ho diu. La seva retirada, quan arribi, deixarà més a la vista del que ho estan actualment els antiestètics graons blancs enganxats al temple, que potser algun dia caldrà repensar.