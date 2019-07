El Govern situa la seva nova seu a Manresa al 2026, tretze anys més tard del previst

Budó durant la roda de premsa. Hi va haver interpretació per a sordmuts

Budó durant la roda de premsa. Hi va haver interpretació per a sordmuts oscar bayona

Manresa no tindrà enllestida fins al 2026 la seu que ha d'aglutinar els serveis de la Generalitat repartits per la ciutat. Serà tretze anys més tard del que es va dir quan es va anunciar que els acollirien els antics jutjats.

Ho va explicar, ahir al migdia, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, preguntada per Regió7, en la compareixença de premsa que va oferir a la 1 del migdia per repassar els acords de govern de la sessió del matí que va acollir el saló de sessions de l'ajuntament. Manresa és la tercera ciutat on s'ha reunit el Consell Executiu per tal de posar en pràctica la seva voluntat de descentralització.

La reunió va començar pels volts de les 9 i va acabar passades les 11. Abans de marxar, els membres del Govern català va tenir temps de signar el llibre d'honor de la ciutat.

Budó va fer la roda de premsa a la sala de columnes de la casa gran habilitada per a l'ocasió, que van omplir els nombrosos mitjans assistents. Va explicar els acords presos una estona abans i va respondre les preguntes dels periodistes, moltes de les quals relacionades amb el procés, com el nomenament de Bor-rell i la manifestació a Estrasburg (vegeu-ne més informació a la pàgina 20). Va afirmar que, fins que no hi hagi un nou govern a Espanya, no hi haurà «senyals de diàleg», i va anunciar, quant al pressupost de la Generalitat, que ja treballa en el del 2020.

Pel que fa a la futura seu del Govern a Manresa, va repassar la previsions segons «el calendari del departament d'Economia», que situa en aquest mes de juliol la licitació d'un concurs d'idees en dues voltes per a l'execució de la redacció del projecte d'execució de la seu de la Generalitat a Manresa. Un concurs que ja va anunciar el vicepresident Pere Aragonès en una visita que va fer a la capital del Bages el novembre passat. Cal recordar que Manresa és l'única capital de vegueria sense delegació del Govern.

El 2021, l'inici de les obres

Fet el concurs, «està previst que es pugui adjudicar l'abril del 2020». A partir d'aquí, l'adjudicatari «tindrà un any per redactar el projecte. Per això està previst que les obres es licitin a mitjan 2021 i que l'inici es dugui a terme el gener del 2022, amb una durada prevista d'uns quatre anys». Va assegurar que «la voluntat del govern és que es compleixi aquest calendari».

Només començar la roda de premsa, la consellera va explicar el perquè de la sessió a Manresa, la tercera de la legislatura fora del Palau de la Generalitat, «amb la voluntat d'apropar el Govern al territori, després de les celebrades a Sant Julià de Ramis per commemorar els fets de l'1 d'octubre, i a Aran».

Va agrair l'acollida i va recordar que l'edifici consistorial és un bé cultural d'interès local que data del segle XVIII i que a Manresa és on el 1892 es van aprovar les Bases de Manresa, «que va ser una de les primeres formulacions del catalanisme polític i una de les més clares proves que Catalunya és un ens polític i nacional molt anterior a la Constitució espanyola de l'any 1978».