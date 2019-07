El col·lectiu LGTBI reclama la unitat per ajudar a fer canvis de gènere

Un comitè format per persones a títol individual i Aldarull, un col·lectiu manresà que defensa dels drets i llibertats de les persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI), han fet públic un comunicat en el qual critiquen que la unitat Trànsit, adreçada a ajudar les persones que volen fer un canvi de gènere, encara no estigui en marxa al CAP Bages de la plaça Espanya.

En el manifest es considera «un deure» lluitar perquè les condicions de vida de totes les persones del col·lectiu estiguin garantides. Segons afirmen, «hi ha moltes persones trans que estan demanant ja fa temps que s'obri una unitat de Trànsit a Manresa per poder rebre així un acompanyament aquí sense haver-se de desplaçar a Barcelona».

I afegeixen que «ja hi ha les professionals formades per fer-ho i segueixen escudant-se en el fet que hi ha manca de finançament. Moltes de les persones que necessiten aquesta unitat no tenen els mitjans per desplaçar-se a Barcelona, i cal que s'obri immediatament per facilitar el trànsit a les persones que viuen a la Catalunya Central».

Manresa ha fet passes endavant per poder atendre el col·lectiu de persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals. Un exemple és el nou Servei d'Atenció Integral (SAI) LGTBI, que va entrar en funcionament el 21 de novembre passat a la seu del Servei d'Informació i Atenció a la Dona Montserrat Roig (també n'hi ha un d'àmbit comarcal amb seu al Consell Comarcal). Tal com va informar Regió7 el 9 de maig, el servei ha d'anar acompanyat d'un altre, de la unitat Trànsit, adreçada a les persones que volen fer un canvi de gènere. Malgrat tot, si bé el personal està format fa mesos, no hi ha pressupost per posar-lo en marxa.

El servei Trànsit a Manresa disposarà d'una ginecòloga, una psicòloga i una treballadora social, que ja han estat formades. El problema és que no es va destinar una partida del pressupost per posar en marxa l'espai on han de treballar, que serà a l'ambulatori de la plaça Espanya, on funciona el servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR).

La protesta del col·lectiu LGTBI es va fer amb motiu de la commemoració del dia de l'orgull a Manresa.

Sota el lema «La nostra dissidència és resistència» es va dur a terme una manifestació que va aplegar un centenar de persones.