Valentí Junyent repetirà de diputat els dos darrers anys del mandat

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, tornarà a ser diputat a la Diputació de Barcelona del 2021 al 2023 després que els dos primers anys del mandat hagi tingut el càrrec l'alcalde de Talamanca, Josep Tarín.

Aquest és l'acord a què s'ha arribat en el si de Junts per Catalunya, a qui correspon l'elecció d'un diputat provincial pel partit judicial de Manresa.

El dimarts 18 de juny es va celebrar una assemblea d'electes locals per escollir la candidatura a optar a la plaça de diputat provincial. Fins ara, la plaça de diputat provincial l'ocupava l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que era diputat delegat d'Espais Naturals i Medi Ambient.

Després que Junts per Manresa perdés les eleccions municipals per només 10 vots de diferència amb ERC es va posar en marxa una negociació que ha donat pas a un nou acord de govern i una alcaldia compartida d'un any per a Junyent i 3 anys per a Esquerra.

Junyent també ha assumit la regidoria d'Hisenda. Abans del 20 de juny del 2020 traspassarà l'alcaldia al republicà Marc Aloy. El següent any serà primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Manresa i regidor d'Hisenda. El 2021 i fins el 2023 afegirà a aquestes responsabilitats la de diputat.

Junyent ha explicat que no ha volgut fer públic abans l'acord al que s'ha arribat amb l'alcalde de Talamanca per no barrejar-ho amb les negociacions per a la reedició de la coalició de govern a Manresa amb Esquerra. Segons ha explicat Ivet Castaño, presidenta del PDeCAT al Bages, en l'assemblea d'electes celebrada es va acordar que el titular de la plaça fos Tarín i que Junyent fos el primer suplent i que aquesta situació s'intercanviés a meitat del mandat.

Segons ha explicat Castaño, «ens va semblar correcte que Junyent se centrés en l'alcaldia primer i que després tingués continuïtat a la seva etapa a la Diputació, però abans l'aportació de Tarín també és important perquè els pobles petits són els que més suport necessiten d'un òrgan com la Diputació».