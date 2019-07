Futurs mestres de la UManresa aprenen a resoldre conflictes ajudats per titelles

La professora especialista en el teatre de titelles aplicat a temes de pau i de resolució de conflictes, Cariad Astles, ha ofert un taller a estudiants del primer curs del grau en Mestre en Educació Infantil de la UVic-UCC.

Durant la sessió, de dues hores de durada, Astles va impartir una classe magistral pràctica d'elaboració de titelles, tècniques per donar vida a cada personatge i com utilitzar els titelles i el teatre social per avançar en la resolució de conflictes. Aquesta professora britànica exerceix com a docent a la Universitat d'Exeter, a Anglaterra, i és membre de l'Associació internacional de titelles UNIMA, dins la qual forma part de la comissió de recerca i de cooperació. La seva expertesa i reconeixement internacional en aquest àmbit l'han portat a oferir formacions a diversos països d'Europa, Amèrica del Sud, Àsia i Austràlia.

L'experiència «ha estat de gran utilitat per als futurs i les futures mestres, que la podran aplicar a les aules d'educació infantil», ha valorat Carme Bosch, docent dels estudis d'Educació Infantil.