L'Ajuntament senyalitza amb pintura verda set rutes de l'Anella Verda

Una de les millors maneres de conèixer l'Anella Verda de Manresa és a través dels seus itineraris senderistes. En total, en té vuit, a banda d'altres recorreguts que passen parcialment pel terme. Són recorreguts pensats per conèixer els seus espais representatius, tot gaudint dels seus valors patrimonials, naturals i culturals.

Fa uns anys, les entitats padrines de l'Anella Verda, havien senyalitzat alguns dels itineraris de natura existents amb marques de pintura d'un color diferent per a cada itinerari. A finals de 2018, l'Ajuntament va reiniciar els treballs de senyalització d'aquests itineraris, amb el repintat de l'itinerari dels pous de Glaç i la riera de Guardiola. Durant el 2019, s'han continuat les tasques, i en aquests moments, es pot dir que la totalitat dels itineraris estan marcats. Una part de senyalització ("Del Cardener al Llobregat" i el "Cardener i Puigberenguer" i "Els cingles del Llobregat") s'ha fet amb la col·laboració de persones voluntàries. L'altra ("El Collbaix", "La riera de Rajadell", "El regadiu del Poal" i "El regadiu de Viladordis") a través de la contractació d'aquesta tasca a una empresa externa.

Tots els itineraris s'han marcat amb senyals de pintura verda, per evitar l'excés de colors en aquells trams compartits per diferents itineraris, i s'ha optat per afegir a la senyalització el número de l'itinerari en aquelles cruïlles on aquests recorreguts es bifurquen.



Estat de la senyalització

En aquests moments, tots els itineraris de l'Anella Verda es poden seguir a partir de les marques de pintura verda, i es preveu, que mica en mica, es pugui anar completant la senyalització vertical a través d'indicadors, en aquells itineraris que encara no en disposen: