Jubilats reclamen a Junts i ERC que activin «d'una vegada» la nova residència d'avis pública

La Plataforma en Defensa de les Pensions i la Gent Gran de Manresa va expressar ahir la seva preocupació perquè la proliferació d'iniciatives privades per crear places residencials per a gent gran pugui anar en detriment de les places públiques, que són les que reivindica preferentment. I va reclamar a l'Ajuntament de Manresa que «concreti d'una vegada» on va la nova residència pública i n'activi la construcció.

Una seixantena de persones va participar a la concentració d'ahir a la plaça Major, i el missatge que van llançar és que «a Manresa urgeixen places residencials per a la gent gran, però públiques».

De les prop de 500 places residencials per a gent gran que hi ha en marxa a Manresa (vegeu Regió7 de divendres) 195 corresponen a l'acord entre la promotora Metrovacesa i l'empresa d'assegurances Sanitas; hi ha 70 pisos de lloguer per a gent gran amb servei les 24 hores del dia a tocar de l'Anònima, i entre 120 i 160 places s'obriran en una nova residència privada al costat de la casa de la Culla. A més, 90 places (60 de públiques i da 30 privades) aniran a la residència que impulsa l'Ajuntament de Manresa i la Generalitat, que encara no se sap on es construirà. Tot sumat, entre 475 i 515 places.

Una inversió necessària



La plataforma de defensa dels drets de la gent gran ha lamentat que «mentre els procediments urbanístics per obrir places residencials privades avancen, la residència pública no se sap ni on anirà».

Per a la plataforma es tracta d'un panorama «preocupant i lamentable» i reclama a l'equip de govern de Junts per Manresa i ERC que «acceleri els corresponents tràmits i que la Generalitat sigui sensible amb les necessitats de les persones que incomprensiblement i injustament estan en llista d'espera».

A banda de decidir on s'ha d'ubicar la futura residència pública volen que s'activin «els tràmits burocràtics que possibilitin l'inici de la corresponent edificació en el decurs del proper any». El comunicat fet públic ahir afirma que «l'Administració municipal quan li convé és molt eficaç, tal com s'evidencia a l'hora d'efectuar convenis urbanístics amb la propietat privada».

Així que «una vegada més, instem l'Ajuntament i a la Generalitat que compleixin les seves obligacions i que aquestes noves places privades previstes no serveixin d'excusa per continuar retardant la inversió econòmica i social que Manresa necessita».