El govern preveu un Guimerà bàsicament de vianants de Crist Rei a la Muralla el 2022

El regidor d'Urbanisme i Mobilitat de Manresa, David Aaron López, va fer públic ahir el compromís d'«incloure en el pressupost del 2020 l'elaboració del projecte executiu del Guimerà, que és el que aprovarem i dirà com ha de ser el futur» carrer.

El regidor va afegir que el carrer Guimerà «ha de ser majoritàriament per a vianants» i que «és possible que sigui compatible l'ús del transport públic», perquè hi ha una parada que utilitzen entre 2.000 i 4.000 usuaris diaris.

El responsable d'Urbanisme va explicar que el projecte s'elaborarà «el 2020 per intentar executar-lo en la següent anualitat, ja sigui el 2021 o 2022».

Va afegir que la transformació conceptual amb què es treballa és que els vehicles privats que baixin pel Passeig per la banda esquerra tinguin l'accés restringit i hi hagi «domini majoritari del vianant probablement amb una plataforma des de Crist Rei fins a la Muralla, i amb facilitat de continuïtat des del Guimerà fins a Sant Domènec». Això implicaria una reforma del carrer.

Tot i que el projecte no està ni redactat, López va avançar que «probablement» l'àmbit d'intervenció «serà des de Crist Rei, com a mínim, fins a Sant Domènec». Segons va assegurar, «la Muralla ha de deixar de ser una muralla per als vianants. La continuïtat de Guimerà i Sant Domènec per als vianants ha de ser més natural encara que la que hi ha ara».

Sobre l'accessibilitat va afirmar que «d'això ja en parlarem, però jo crec que el que hauria d'entrar a Guimerà són els veïns, les càrregues i descàrregues, els serveis públics com el taxi i, probablement, el bus», perquè amb les dades a la mà es justifica que el Guimerà s'alimenta d'usuaris que venen dels barris i que van al centre.