Manifestació de protesta contra el canvi climàtic, divendres a Manresa

Sota el lema de «Canviem el sistema, no el clima», divendres que ve tindrà lloc a Manresa a les 7 de la tarda, amb sortida de la Ben Plantada, una manifestació contra el canvi climàtic.

El proper 27 de setembre hi ha convocades mobilitzacions arreu del món per posar de manifest les greus conseqüències climàtiques a què s'està abocant el planeta Terra. Manresa serà un dels municipis on tindrà lloc una manifestació aquell dia per protestar contra el canvi climàtic, organitzada per la Plataforma del Bages en Defensa del Clima.

Entitats i col·lectius creuen que s'està arribant a una situació límit i per això consideren molt important iniciar mobilitzacions.