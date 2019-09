Una conferència sobre oncologia obre el curs a Medicina de la UVic-UCC

La Facultat de Medicina de la Universitat de Vic - Universitat de la Catalunya Central (UVic-UCC) va donar el tret de sortida al curs amb una conferència del catedràtic expert en oncologia, Josep Tabernero. El ponent va explicar com els avenços en el tractament del càncer han evolucionat cap a la medicina personalitzada. L'acte va tenir lloc a l'Aula Magna de la universitat, a Vic.

Aquesta xerrada va donar el tret de sortida al tercer curs del grau de Medicina, el primer que s'impartirà a la unitat docent territorial de Manresa instal·lada a l'Hospital Sant Joan de Déu, on es formaran 31 alumnes de tercers curs. La resta seguiran els estudis a la unitat de Vic situada a Can Baumann.

El degà, el doctor Ramon Pujol, va presentar Tabernero com un «mestre total, ja que té una vessant assistencial de recerca i ara, a més, docent de la UVic». Tabernero va explicar que el càncer porta avantatge temporal respecte a altres especialitats mèdiques pel que fa a la personalització dels tractaments i va assegurar que en aquests moments «es diagnostiquen 18 milions de malalts de càncer al món cada any, però en continuen morint la meitat». Tot i que, segons les estadístiques, un de cada cinc homes i una de cada sis dones desenvoluparan un tumor al llarg de la seva vida, «la mortalitat del càncer no para de baixar gràcies als bons hàbits de vida, al sistema sanitari que tenim i a la prevenció, sobre la qual s'hauria d'incidir molt més».

Tabernero va afegir, en la xerrada de dimecres, que la clau són els avenços en medicina personalitzada, que han estat possibles gràcies a un ampli coneixement de la malaltia, marcat sobretot pel descobriment del genoma humà.