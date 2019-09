Manresa reflexiona sobre l'educació en valors al segle XXI amb un debat i la presentació d'un llibre

El Centre Cultural el Casino de Manresa acollirà avui, a les 7 de la tarda, la taula rodona «Experiències pràctiques per créixer com a persones i societats conscients», amb la participació de Josep Blanes, professor de la Universidade Federal do ABC de Brasil; Màrcia Cechini, coordinadora del projecte Lotus; Xavier Melloni, de la Comissió de Valors-Manresa2022 i representants de Fedac Manresa i Casa Flors Sirera.

En l'acte es presentarà el llibre Educació en drets humans: aproximacions teòriques i experiències didàctiques, que recull apunts teòrics i bones pràctiques sobre educació en valors tant al Brasil com a Catalunya.

La publicació té una important aportació d'experiències educatives de Manresa, a través de la col·laboració de tres tècniques de l'Ajuntament als àmbits de cooperació, projecció de ciutat i alcaldia, a més de la participació d'una professora de l'entitat Aura Ioga i de dues professores més de l'escola Fedac Manresa, autores totes elles de quatre capítols del llibre.



Intercanvi d'experiències

La presentació del llibre suposa una bona oportunitat per intercanviar experiències d'educació en valors des de diferents perspectives: la personal, la familiar i la comunitària.

La dinamització de la taula serà a càrrec de Maria Navarrete, educadora social i especialista en educació emocional i neuroeducació, que posarà les bases per a un intercanvi entre els diferents membres que participen a la taula rodona.

Hi participaran Josep Blanes, editor del llibre i professor de Ciències Socials de la Universidade Federal do ABC, Estat de São Paulo, Brasil; Xavier Melloni, membre de la comunitat jesuïta a Manresa i de la comissió de valors de Manresa 2022; Màrcia Cechini, professora de ioga i coordinadora pedagògica del programa municipal de mindfulness Lotus; i Rosa de Paz, tècnica de cooperació i coordinadora del programa de cultura de la pau que impulsen l'Ajuntament i diverses entitats de Manresa.



Dos regidors

L'acte tindrà la presentació del regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet, i el de Nova Ciutadania i Cooperació, Jamaa Mbarki.

La col·laboració manresana en el llibre ha estat fruit de la visita a la ciutat, ara fa un parell d'anys, d'una delegació de la UFABC encapçalada per Josep Blanes, amb la finalitat de conèixer què s'estava fent en matèria d'educació en valors i drets humans i, especialment, en el marc del projecte Manresa 2022.

En aquella ocasió, se'ls va explicar el projecte estratègic de ciutat, l'oferta pedagògica ignasiana que s'ofereix a les escoles, el programa Lotus, els tallers de pau als instituts, la tasca educativa de la Casa Flors Sirera, i el treball a l'aula amb alumnes de la Fedac.

Aquest acte forma part d'un cicle d'Experiències per a una educació cooperativa i conscient, que també oferirà, el dijous 26 de setembre, la presentació del documental Treu la teva bèstia, seguida d'una taula rodona amb membres de la cooperativa Coopgros, impulsors del projecte, i Nil Saladrich, en representació de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central. Hi haurà activitats infantils amb reserva prèvia.