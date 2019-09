Tercera edició del premi d'UManresa per acostar la ciència als infants

UManresa, amb la col·laboració d'ICL-Iberia, el Parc de la Sèquia i el Consell Comarcal del Bages, han convocat la tercera edició del Premi La ciència i els infants. La convocatòria d'aquest premi té com a objectiu dinamitzar l'educació científica a les aules a través dels equips docents, per això s'adreça a mestres de cicle infantil i inicial.

Per participar en la convocatòria, els mestres han de planificar i elaborar i documentar una proposta d'experimentació per al seu grup classe. Tots els docents que s'inscriguin en aquesta tercera edició hauran de participar en tres sessions de formació que els ajudaran en l'elaboració de les propostes. Es tractarà de formació gratuïta que impartiran docents dels estudis d'Educació Infantil experts en l'educació científica a les primeres edats.

Un cop elaborada la proposta, les mestres hauran de presentar-les públicament durant la Fira d'Experimentació, que es farà entre els dies 5 i 7 de febrer al Museu de la Tècnica, que cedeix les instal·lacions per a l'activitat. Aquesta serà una Fira independent de la Fira d'Experimentació oberta a les famílies de tota la ciutat i només s'obrirà als alumnes dels centres participants en la convocatòria.



1.200 euros en premis

Els premis, patrocinats per ICL Ibèria, estan dotats amb 1.200 euros, que es distribuiran en un primer premi de 600 euros, un segon de 400 i un tercer de 200, per adquirir material educatiu per a l'aprenentatge científic.

A l'hora de decidir els treballs guanyadors, el jurat tindrà en compte la capacitat de les propostes per orientar els infants cap a la mobilització del concepte escollit, la possibilitat d'afavorir diverses iniciatives i diferents solucions, l'originalitat en l'enfocament de la proposta i la cura en la tria dels materials.

El jurat que decidirà el treball guanyador estarà format una persona de l'equip docent d'Educació infantil del campus Manresa de la UVic-UCC i una persona de cadascuna de les entitats col·laboradores.

UManresa va crear el premi La ciència i els infants l'any 2016 com a prova pilot amb el suport del Rotary Club Manresa-Bages. L'objectiu del premi és acostar la ciència als infants i incrementar la comprensió que aquests tenen sobre els fenòmens del món.