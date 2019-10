Caprabo i Ampans obren un segon supermercat gestionat per persones amb discapacitat a Manresa

AMPANS i Caprabo han signat un acord per l'obertura a Manresa del segon supermercat de Catalunya que donarà ocupació a persones amb discapacitat i amb especials dificultats. Es tracta del supermercat que hi ha al carrer Pompeu Fabra de Manresa, que ara gestionarà la fundació AMPANS, entitat que treballa per a la inclusió sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual i en situació de vulnerabilitat. És la segona franquícia que AMPANS posa en marxa per donar feina a persones amb discapacitat.

El projecte socialment innovador impulsat per Caprabo i AMPANS ha permès obrir noves oportunitats per a la inclusió sociolaboral de persones amb discapacitat i en situació de vulnerabilitat. El fet de treballar de cara al públic i en un entorn comunitari fa visible les capacitats per sobre de les dificultats i és una porta oberta perquè persones en situació de vulnerabilitat que han quedat excloses del món laboral, tinguin noves oportunitats.

El supermercat Caprabo del carrer Pompeu Fabra de Manresa va tancar les portes a primers de setembre per fer una remodelació d'espais i entrarà de nou en funcionament abans d'acabar l'any. Es tracta d'un format de supermercat que, a ple rendiment, donarà ocupació a 15 persones. Amb una gran varietat per metre quadrat, el local disposa d'una superfície comercial de 300 m2 i oferirà més de 4.500 productes de marques de fabricants líders, marques pròpies i productors de proximitat, al costat d'una àmplia oferta d'aliments frescos, especialment fruites i verdures. A l'entrada de la botiga hi haurà instal·lat un corner amb productes d'elaboració d'AMPANS, especialment els vins Urpina i els formatges Muntanyola, que té com a objectiu donar a conèixer als clients de la botiga l'activitat comercial de la fundació AMPANS per generar oportunitats i donar ocupació.

AMPANS i Caprabo van obrir el primer supermercat de Catalunya gestionat per persones amb discapacitat el novembre de 2017 al carrer Barcelona de Manresa, en el que actualment ja hi treballen 12 persones. Amb l'experiència del primer, ara fan un pas més d'aquesta col·laboració amb la gestió d'un segon supermercat.

Com ja va passar amb el primer Caprabo d'AMPANS, l'obertura ha requerit d'un estudi previ de les activitats, temps i complexitats de la botiga per adequar els processos de treball, tasques i funcions que requereix la gestió d'un supermercat als perfils i capacitats diverses de les persones que componen l'equip. Aquesta tasca d'anàlisi i definició adaptada de llocs de treball ha estat desenvolupada conjuntament per AMPANS i Caprabo, i ha suposat a la vegada el tret de sortida per al pla de formació específic del personal a un dels supermercats Caprabo de Manresa.



Franquícies Caprabo



Caprabo va posar en marxa el seu projecte d'expansió en forma de franquícies el 2011 mantenint un ritme selectiu d'obertures en el seu principal mercat estratègic, Catalunya. Caprabo aporta una posició de marca consolidada, així com els seus 60 anys d'experiència en el sector de la distribució alimentària. Gestiona cada projecte de franquícia de forma individual, amb un pla de viabilitat propi, proporcionant suport constant i assessorament a l'emprenedor, més enllà de l'obertura del negoci.

Caprabo ha superat la previsió d'obertures previstes pel primer semestre de l'any 2019 i anota 11 supermercats nous a la seva xarxa. Caprabo continua amb el seu pla d'expansió i creixement a través d'un format franquiciat, que es preveu que finalitzi l'any amb un creixement del 10% en facturació.

Els nous supermercats Caprabo incorporen els aspectes més destacats dels supermercats de nova generació, uns supermercats més ben adaptats a les tendències del mercat per satisfer a un consumidor més heterogeni. Els supermercats de nova generació recuperen i renoven els valors tradicionals del comerç de proximitat. Potencien les seccions de frescos; ofereixen un ampli assortit de productes de la marca pròpia i grans marques de fabricants; incorporen un ampli ventall de productes de proximitat; cuiden la qualitat de l'atenció al client; i aporten serveis de valor afegit. En el seu conjunt, aprofundeixen en l'adaptació de la botiga a les tendències del mercat, les necessitats del consumidor i la integració dels diferents elements, buscant l'excel·lència en l'experiència de compra.



Els productes d'AMPANS a Caprabo



L'any 2017 Caprabo va iniciar la comercialització en els seus supermercats dels productes que elabora la fundació AMPANS, introduint a les seves botigues els Formatges Muntanyola. D'aquesta maneres, les dues entitats van reforçar el seu compromís de col·laboració, que va continuar amb la introducció dels vins Urpina, que també elabora AMPANS. AMPANS va impulsar l'any 2015 una formatgeria artesanal a la finca Urpina, a Sant Salvador de Guardiola (Bages), des d'on elabora varietats de formatge artesà de cabra, búfala, vaca i ovella. Formatges Muntanyola produeix 15 varietats de formatge artesà i dóna feina a 12 persones, 6 de les quals amb discapacitat.

AMPANS és una fundació amb una trajectòria de més d'50 anys d'història al costat de les persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental, i també persones en situació de vulnerabilitat. Des del compromís amb les persones i el territori, promou l'educació, la qualitat de vida i la inserció laboral, procurant suport, orientació i acompanyament, fomentant la capacitació, l'apoderament i les xarxes de relació social i personal de les persones per a les quals treballen.

Acompanya i dóna suport a les persones i a les seves famílies en serveis d'escola d'educació especial, formació, treball, atenció diürna, ocupació terapèutica, serveis de llar i residència, oci, esport i tutela, promovent l'autonomia personal i el respecte als drets i oportunitats. En l'àmbit laboral, crea empreses i serveis que donen feina a més de 200 persones amb discapacitat i risc d'exclusió en els sectors de jardineria, neteja, manipulats, arts gràfiques, medi ambient, restauració (Canonge), i formatgeria Formatges Muntanyola i vins Urpina. El seu sistema de gestió organitzatiu ha estat acreditat amb el model d'excel·lència europeu EFQM 500+.

Caprabo

Caprabo, companyia de supermercats de referència, va néixer a la ciutat de Barcelona l'any 1959. Té una xarxa de 320 supermercats. Caprabo aposta per la diferenciació a través de la salut, com atribut transversal, els productes de proximitat i els frescos, l'estalvi personalitzat, la varietat i la innovació. Cada dia, més de 200.000 persones compren en els supermercats Caprabo. Més d'un milió de clients de Caprabo fan servir la seva targeta client amb regularitat. Caprabo és pionera en la venda d'alimentació per Internet a través de Capraboacasa i ha estat la primera empresa de distribució en llençar al mercat una app de compra. Des del 2007, Caprabo forma part del Grup Eroski, del que suposa el 20% del negoci. El 2019 Caprabo celebra el seu 60 aniversari com el supermercat més antic d'Espanya. #Caprabo60anys