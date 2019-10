L'Ajuntament exigeix la condonació del deute acumulat

La moció aprovada per l'Ajuntament de Manresa exigeix «la condonació del deute acumulat per les persones protegides per la llei des de l'any 2015».

Així mateix, demana a totes les administracions «d'utilitzar les vies sancionadores de manera contundent, en el cas que les subministradores elèctriques realitzin talls a llars no permesos per la llei», i insta el Govern de la Generalitat a prendre el lideratge polític en defensa dels drets energètics, especialment, de la ciutadania més vulnerable.

El text aprovat recorda que la llei de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica va ser fruit d'una iniciativa legislativa popular impulsada per un grup promotor format per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, l'Aliança Contra la Pobresa Energètica i l'Observatori DESC. Va ser aprovada per unanimitat i gràcies a ella s'han impedit més de 63.000 talls elèctrics.

El gener del 2017, el Govern de la Generalitat de Catalunya «va promoure un front institucional amb les associacions municipalistes, les diputacions i l'Ajuntament de Barcelona, situant un conveni marc a les companyies que aquestes no van voler signar».



Rebutja l'amenaça

L'Ajuntament de Manresa defensa que «no podem acceptar l'amenaça de privar d'un dret bàsic les persones més vulnerables d'aquest país. Les empreses que es lucren amb serveis elementals com la llum, l'aigua o el gas han d'assumir el compliment de la legalitat vigent a Catalunya, que protegeix els drets energètics de les persones en situació de vulnerabilitat».

La moció també afirma que cal recordar que les grans empreses elèctriques espanyoles són les empreses que més CO2 emeten a l'atmosfera i que els consumidors paguen els preus més alts d'Europa. El benefici d'aquestes grans elèctriques, que duplica els de les europees, va superar els 5.600 milions d'euros el 2017 i la xifra d'ingressos de les tres principals elèctriques va ascendir a 74.626 milions d'euros al tancament del 2017, el 7,1% més que el 2016.

A més, la moció acusa les elèctriques d'haver «aconseguit camuflar en les factures de la llum pagaments il·legítims per valor de 80.000 milions. Les quantitats d'aquesta gegantina transferència han estat calculades per primera vegada per l'Observatori del Deute en la Globalització (ODG). Segons el recent informe El Cost Real de l'Energia, les llars van lliurar a través de la factura de la llum entre 60.000 i 80.000 milions d'euros en pagaments il·legítims entre el 1998 i el 2013. I pretenen que la transferència continuï, com a mínim, fins l'any 2027».

Per tots aquests motius, els grups municipals, amb l'abstenció de Ciutadans, aposten per promoure, conjuntament amb la resta d'administracions, les empreses i la ciutadania, la transició energètica cap a un model renovable i descentralitzat, que posi èmfasi en la producció i l'autoconsum.