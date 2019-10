Una guia i un tríptic per a la contractació justa de treballadores de neteja de la llar

Manresa celebrarà avui un acte amb motiu del Dia Mundial del Treball Decent. Serà a les 7 de la tarda al Centre Cultural el Casino i es presentarà una guia de contractació i un tríptic informatiu per fomentar la contractació justa en el treball de la llar i el respecte dels drets laborals de les persones que el realitzen.

L'acte és organitzat per Càritas i l'Ajuntament de Manresa. L'elaboració d'aquest material ha estat realitzada amb la col·laboració de Càritas Manresa, CITE de CCOO, UGT Manresa i la Xarxa Treball de la llar just.

A partir de la presentació d'aquests materials, les guies estaran disponibles en equipaments municipals, locals de salut, locals d'entitats i centres cívics. També seran desagregables en línia a través del web del projecte «Llar i cures, feines dignes».

La guia de contractació, adreçada a famílies i particulars, explica el procés de contractació però també altres aspectes com la jornada laboral, el càlcul d'un sou just i el pagament de la seguretat social, entre altres aspectes. Per altra banda, el tríptic informatiu editat va adreçat particularment a les persones treballadores d'aquest camp, per tal que tinguin clars els drets que estipula la llei i així facilitar el seu reconeixement i evitar-ne la vulneració.

Aquest segon material ha estat editat en català i castellà, per tal d'arribar al màxim de treballadores del sector, tenint en compte l'elevadíssima proporció de persones immigrants.

A l'acte també es presentarà el projecte FITA de Càritas que treballa precisament per la inserció laboral en aquest sector.