El congrés europeu més important contra el càncer premia una investigació d'Althaia

El Congrés Europeu d'Oncologia Mèdica, el més important que se celebra al continent dedicat als últims avenços contra el càncer, ha premiat una investigació d'Althaia que ajuda a saber quines persones amb càncer de bufeta no respondran a la quimioteràpia per poder passar abans a la cirurgia. L'estudi aporta elements per evitar un tractament que resulta ineficaç, i contribueix a augmentar la supervivència dels afectats que podran accedir a la cirurgia en un estadi més precoç de la malaltia.

La investigació s'ha portat a terme conjuntament amb l'Institut Català d'Oncologia (ICO) Badalona i el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

Els pacients afectats de càncer de bufeta localitzat acostumen a iniciar el tractament amb quimioteràpia per, posteriorment, sotmetre's a cirurgia. Una part d'aquestes persones responen positivament a la quimioteràpia però per a altres pacients el tractament no resulta efectiu. L'objectiu de l'estudi ha estat identificar els factors que permetin predir quins són els pacients tributaris de rebre quimioteràpia i quins no.

Per fer-ho, s'ha analitzat la biologia molecular del tumor. En concret, s'ha tingut en compte l'expressió de 41 gens tumorals, que ha permès establir una signatura genètica i les característiques clíniques de cada pacient.



Millora la supervivència

Poder identificar amb antelació els pacients que respondran a la quimioteràpia contribueix a la millora de la seva supervivència. Saber per a quines persones la quimioteràpia no serà efectiva té una doble implicació. Per una banda, evitar un tractament que resulta ineficaç, i, per l'altra, accedir a la cirurgia en un estadi més precoç de la malaltia.

L'estudi, retrospectiu, ha inclòs 112 pacients (92% d'homes i la resta, dones) de la Fundació Althaia i de l'ICO Badalona que havien rebut tractament de quimioteràpia i també cirurgia.

La investigació ha estat liderada pel Dr. Albert Font, oncòleg mèdic de l'ICO Badalona i referent transversal en càncer de pròstata de l'ICO, i la Dra. Montserrat Domènech, oncòloga mèdica especialitzada en càncer de bufeta de la Fundació Althaia.

El treball tindrà continuïtat amb un estudi prospectiu que està a punt de començar en hospitals de l'Estat espanyol.