Estudiants d'Educació Infantil d'UManresa creen activitats per a la fira d'experimentació

El Museu de la Tècnica de Manresa acollirà dissabte que ve, 14 de desembre, la novena edició de la Fira d'experimentació per a infants de 0 a 6 anys que organitzen els estudis d'Educació Infantil de la facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVic-UCC. En aquesta ocasió, les propostes de joc i experimentació que s'oferiran a nenes i nens incorporaran per primera vegada activitats creades per estudiants del cicle formatiu de grau superior d'Educació Infantil del campus professional.

La fira és una activitat que la universitat ofereix a les famílies de la ciutat i que alhora permet que els estudiants d'Educació Infantil posin a prova amb nens i nenes les propostes creades en el marc de les assignatures «Didàctica i coneixement del medi» del grau en Mestre d'Educació Infantil i «Ciència i experimentació» del cicle formatiu.

En aquesta novena edició, els infants podran jugar amb tretze propostes creades per 43 estudiants, a més d'activitats pròpies del Museu de la Tècnica i d'altres que es poden trobar habitualment al Lab 0-6, el centre per a la promoció de l'educació científica a les primeres edats d'UManresa. La Fira d'Experimentació funcionarà de les 10 del matí i a 2/4 de 2 del migdia. S'oferiran dues-centes cinquanta places dividides en dos torns.