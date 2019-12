L'Ajuntament convoca de forma urgent una Junta Local de Seguretat amb el conseller Buch

L'Ajuntament de Manresa ha convocat de manera urgent per aquest divendres una Junta Local de Seguretat que comptarà amb el conseller d'Interior, Miquel Buch, per tal d'abordar els episodis de violacions que hi ha hagut a la ciutat. Visiblement consternat i en un format institucional inusual, l'alcalde, Valentí Junyent, ha exigit a la justícia que actuï "amb contundència i celeritat".

Ha afegit que "la gravetat dels fets supera la capacitat d'actuació de l'Ajuntament, que no disposa ni de la informació, ni de les eines, ni dels recursos necessaris per combatre aquesta xacra". Junyent també ha anunciat que, tenint en compte que dues de les quatre violacions s'han produït en pisos ocupats, s'intensificarà el seguiment d'aquests habitatges.