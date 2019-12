Gent gran que ha de caminar més

? Les noves rutes del bus urbà, que van entrar en vigor l'abril de l'any passat, van comportar l'anul·lació de dues parades de l'L5. Concretament, la que hi havia al final del carrer de Sant Joan i la del costat del bar Berga, a la carretera de Vic. Unes parades que apropaven els busos als carrers de la Pujada Roja, al passatge que porta el mateix nom i al carrer de les Cots, entre d'altres. Actualment, en aquesta zona el bus passa pel car-rer de Sant Joan, però es queda a l'altura de les escoles Mare de Déu del Pilar i l'Espill i no arriba fins al final. L'antiga parada del car-rer de Sant Joan era al costat d'unes escales que connecten aquest punt amb les cases del carrer de les Cots. En aquesta zona hi viuen principalment persones grans amb poques botigues o negocis de serveis. Això fa que a vegades vagin carregades i el fet de suprimir una parada significa haver de caminar més i cansar-se molt. La parada que hi havia entre el bar Berga i la Funerària del Bages també apropava el servei a tot aquest sector de la ciutat.