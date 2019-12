Juan José Ferré, barceloní que viu a Gironella, «un pixapí berguedà», segons diu ell, és una de les persones que els darrers mesos han fet d'agent de suport a malalts de salut mental. Ell ha patit d'addiccions. Dins el projecte ha treballat en un pis de reinserció, i l'experiència, afirma, «m'ha ajudat no només com a malalt, sinó com a persona».

Explica que sovint entre pacient i professional mèdic hi ha un vincle molt fred, i «nosaltres veiem angles que es poden millorar, com el tracte que rebem, el comportament cap a nosaltres, com se'ns dirigeixen...».

A més a més d'acompanyar com a agent de suport d'igual a igual a pacients amb problemes mentals, també ha participat en els equips d'avaluació amb els professionals, on «he aportat la meva experiència i he donat el meu punt de vista del que es podria millorar».

Afirma que el treball que ha fet amb altres pacients li ha permès veure errors que havia comès ell «que et recorden que no hi has de tornar a caure», com per exemple repetir patrons «d'abans que no t'ajuden gens. En la comunitat terapèutica fas un procés que et pot ajudar en el dia a dia». Ferré diu que «he après a ser feliç per mi mateix i sobretot a no etiquetar ni jutjar. Veiem persones amb un problema de salut mental i de seguida les etiquetem. Primer l'has de conèixer».