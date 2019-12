L'illa de vianants a Guimerà tindrà dos plans per triar: un amb bus i un sense

«Elaborarem el projecte durant el 2020 i el presentarem amb dues alternatives: amb l'alternativa del sistema de transport públic millorat però molt semblant al que hi ha ara, i amb una rigorosa illa de vianants». És la solució que proposa el regidor de Mobilitat, David Aaron López, per resoldre una assignatura pendent a Manresa que fa anys que dura: convertir el carrer comercial de la ciutat per antonomàsia, el d'Àngel Guimerà, en illa de vianants.

Tenint en compte que on hi ha la principal discussió, tal com s'ha vist en la darrera edició de la Fira de Sant Andreu, és en si mantenir-hi el bus com ara, López considera que el millor és posar damunt la taula dues alternatives, discutir-les i escollir. Segons el darrer sondeig fet per aquest diari a botiguers del vial, els que estan a favor de l'illa de vianants reclamen que no hi passi el bus ni el taxi (vegeu edició del 9 d'octubre passat).

En la futura illa de vianants del Guimerà, què s'hauria de fer amb el bus?

El regidor va avançar a Regió7 (vegeu edició del 19 de setembre) la seva intenció d'elaborar el projecte el 2020 per intentar executar-lo de cara al 2021 o 2022.



Els beneficis del bus



«Abans de la fase de les obres, farem un estudi d'alternatives i presentarem dos blocs. El de si mantenim el bus com a eix vertebrador de l'arribada dels barris al centre de la ciutat i l'opció dues, que no només és una transformació del Guimerà en obra sinó que inclou la transformació d'un contracte de serveis que pot comportar una davallada d'usuaris si no ho fem prou bé i, per tant, un esforç per part de l'Ajuntament i, hi afegeixo jo, un canvi en l'activitat econòmica del Guimerà, perquè les parades del bus influeixen. Guimerà és Guimerà, també, en part pel bus. Puc estar encantadíssim de traslladar-los [els autobusos]. No és que digui que no, però dic que passarà això. Com que en parlarem d'aquí a deu anys, m'agradaria no equivocar-me».



«Estem fallant»



Demana ser «sensibles amb el nombre d'usuaris que utilitzen el bus perquè han descobert que tenen un mecanisme molt bo per gaudir de la ciutat i no marxar. Anem alerta perquè el que estem defensant és l'economia de la ciutat». Seguint aquest mateix fil, fa notar que, quan hi ha hagut talls i s'ha vist afectat el transport públic –cosa que es va evitar en la darrera Fira de Sant Andreu– «tenim dades que es produeix automàticament l'efecte contrari, i és que bàsicament les línies 1, 2 i 3 del bus queden molt afectades i perden usuaris. Per tant, fem una gran demanda d'afluència i, a la vegada, alterem el sistema que d'una manera més raonable ho alimenta amb la gent de la ciutat, perquè el 90% dels usuaris del bus són manresans. Doncs, estem fallant. Això no és un posicionament de Guimerà sí o no, sinó que és dir que aquestes proves que fem de fer un esdeveniment i treure el bus no funcionen». Com a dada, aporta que «el bus que passa per Guimerà tendeix a un 6-8% d'increment cada any. Es consolida com la parada més important».



El més semblant al que es vol



López té clar que el nou Guimerà «no admetrà l'aparcament i que hauria d'admetre l'entrada de serveis públics. Quins són aquests serveis públics? Evidentment que càrrega i descàrrega sí, i veïns. Quins són dels que hem de parlar? Hem de decidir on va la parada de taxi i si la del bus és manté allà». Per a ell, els avantatges de no tocar-la és que «no alterem el sistema, que el barri del Passeig i Rodalies continua tenint les línies més importants i que hi ha un equilibri en el mapa. No dic que sigui la millor opció. El que dic és que la coneixem, que ens funciona molt bé i que s'està incrementant. Que a la resta de ciutats, quan les visitem, ho veiem i no ens molesta. És una opció i no la descartem d'entrada perquè és la que més s'assembla al que voldríem».

Hi ha una altra opció que canvia radicalment Guimerà i «és treure el cotxe, treure el taxi i treure el bus, amb la qual cosa ens situem en un Guimerà totalment diferent. Això comporta que les línies, sobretot la 1, la 2 i la 3, les modifiquem, les passem per la carretera de Vic, que ja identifiquem que és una via congestionada. Alterem la plaça Espanya i la seva funcionalitat respecte a les línies amb els barris i, per tant, alterem un sistema que probablement tindrà conseqüències econòmiques, de periodicitat i de terminis en la resta dels barris».

On ha d'anar en el cas d'un trasllat la parada de Guimerà? «Probablement a la Muralla. Això és possible. Acabarem plantejant una alternativa i l'altra alternativa i els avantatges i inconvenients de cadascuna d'elles i es decidirà».



Un tema de ciutat



«L'únic que demanaria a tothom és que ha d'estar implicat en les dues alternatives. Guimerà no és Guimerà, és tota la ciutat. No s'entén Guimerà sense la ciutat ni la ciutat sense Guimerà», rebla.