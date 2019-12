El Puigmercadal es fa mirar omplint tot el mes d'activitats

Amb l'objectiu de ser un punt de trobada al Centre Històric, i aprofitant les festes de Nadal, el mercat Puigmercadal acull diverses activitats i tallers durant aquest mes.

Avui, de 4 a 2/4 de 6 de la tarda, Àngels Pallàs i Mònica Llorens oferiran un showcooking d'aperitius i còctels de Nadal, gratuït per a tothom. Demà, entre d'altres, hi haurà un taller de circ d'11 del matí a 1 del migdia amb La Crica i, a les 12, vermut amb la periodista Esther Vivas, autora del llibre Mama desobedient. Una mirada feminista a la maternitat, definit «com una obra de referència sobre maternitat i feminisme». Durant tot el matí hi haurà una parada informativa del primer supermercat cooperatiu de Manresa.