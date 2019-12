El concert solidari amb la Nena Coratge recapta 1.180 euros

arxiu particular

El concert en solidaritat amb la menor que va ser víctima de l'agressió sexual el 2016 va gairebé omplir l'Auditori de la Plana de l'Om de Manresa i va recaptar 1.180 euros. Els diners aniran destinats a pagar les costes de l'advocat de la jove que va portar l'acusació particular en el judici, que va acabar a mitjan setembre.

Hi van participar 10 artistes, i hi figuraven noms com el de la cantant Celeste Alías, la cantant Maria di Pace, la pianista Elisenda Duocastella, la ballarina Marta Rabaneda i la mezzosoprano Marta Valero, entre d'altres. Les actuacions van tenir lloc dissabte i és una de les activitats programades pel Grup de Suport a la Nena Coratge, en referència a la víctima.