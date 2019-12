El Lacetània participa a les 24 hores d'Innovació

Els alumnes Xavier Muñoz i Pau Vidal (a la foto), del CFGS d'Automatització i Robòtica Industrial de l'institut Lacetània de Manresa, van participar en les 24 hores d'Innovació de Barcelona, un esdeveniment per reunir el millor talent dels centres d'FP d'arreu de Catalunya, al qual van assistir més de 200 alumnes. Ho va organitzar la Fundació Bankia per a la Formació Dual amb el finançament del departament d'Educació de la Generalitat. El projecte guanyador va ser un dispensador de sabó quirúrgic per a hospitals, a proposta de l'Hospital Clínic.