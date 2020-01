El comerç alerta que tot el Centre Històric pot quedar sense cap oficina bancària

La Caixa valora una reorganització que podria tancar l'oficina de la plaça Major (vegeu Regió7 del 28 de desembre), i davant d'aquesta situació les entitats comercials han alertat que és la dar-rera que queda en funcionament en tot el Centre Històric de Manresa.

En una instància presentada a l'Ajuntament s'afirma que «tot el comerç» agrupat en les cinc associacions de botiguers del Centre Històric considera que aquest tancament seria «un greuge afegit» a la situació d'aquest valuós sector de la ciutat.

Des del seu punt de vista no només perjudicaria el comerç sinó també els mateixos veïns, entre els quals hi ha una majoria de gent gran que valora especialment tenir els serveis bàsics a prop.

La instància, a la qual ha tingut accés aquest diari, afirma categòricament que «no estem d'acord amb aquest tancament pels perjudicis que comportarà».

Demana a l'Ajuntament de Manresa que «faci les gestions que cregui convenients per a la conservació de l'única entitat bancària que queda al Centre Històric, des de l'antic hotel Pere III fins a la Via Sant Ignasi, passant per totes les associacions de comerciants».

No tenen cap dubte que suposaria «un deteriorament del bon funcionament del dia a dia de botigues i veïns».

A més, consideren que «CaixaBank hauria de fer un acte de manresanisme deixant oberta l'oficina de la plaça Major pel benestar de tots els comerços i veïns que treballen i viuen al Centre Històric de Manresa».



«És vital que continuï oberta»

I reblen que «considerem vital que segueixi oberta aquesta entitat bancària».

Fonts de l'entitat financera van explicar a aquest diari que la propera obertura a l'edifici de can Jorba d'un Centre Business pensat per a microempreses, comerços i autònoms, a la planta baixa, i un Centre d'Empreses per prestar serveis a empreses de la Catalu-nya Central que facturen més de dos milions d'euros, a la primera planta, més altres modificacions que s'estan analitzant podrien donar com a resultat el tancament de l'oficina de la plaça Major, que fa xamfrà amb el carrer de Sant Miquel, però que encara a hores d'ara la decisió final no estava «tancada».

En el cas que, finalment, s'acabés optant per la clausura de l'oficina de la plaça Major, les mateixes fonts de l'entitat financera van afirmar que es deixaria en funcionament el caixer automàtic.