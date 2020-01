El detingut per robatoris de cotxes ja havia actuat abans

El detingut la setmana passada per robar a l'interior de vehicles ja ho havia fet amb anterioritat. La Policia Local va arrestar el 27 de desembre un menor de 17 anys com a presumpte autor d'un robatori amb força en un vehicle a l'avinguda de Francesc Macià. La trucada d'un veí, però, alertava que hi havia més joves. Quan diverses patrulles van arribar a la zona van veure com un jove llançava un objecte a terra i fugia ràpidament. Havia robat a l'interior de tres vehicles.

El detingut, un jove de 17 anys, constava com a escapolit d'un centre de menors de Tarragona. La Policia Local relaciona el presumpte autor dels robatoris amb d'altres que hi havia hagut a dins de vehicles la setmana anterior. A mitjan setembre hi va haver a Manresa una onada de robatoris a cotxes, que en principi no estan vinculats amb el darrer detingut. N'hi va haver 34 en poc més d'una setmana. Llavors, els robatoris es van concentrar al pàrquing de ter-ra de Renfe, al del carrer de la Dama, a les Bases i a Valldaura.