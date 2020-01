Una enginyera química del Marroc que cada cop domina més el català

Karima Echarddak és del Marroc. És llicenciada en Enginyeria Química per la UB i ha fet un màster en Enginyeria de Recursos Naturals a la UPC Manresa. Ha treballat de professora d'àrab per a infants i adults. Tot i així, li agradaria treballar en una feina relacionada amb els estudis. Va arribar a Barcelona el 2006 i hi va viure dos anys. Sabia francès i una mica de castellà. Al principi, va trobar difícil la pronunciació del català, però ha vist que es pot millorar amb la pràctica. Va continuar aprenent-lo durant la car-rera, i en aquest moment l'estudia al CNL Montserrat, del qual n'està molt satisfeta.