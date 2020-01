Un poliglot que agraeix poder gaudir de la llengua i la cultura catalanes

arxiu particular

Adel Sayed va néixer a Egipte. És llicenciat en Filologia Anglesa i treballa de professor de secundària. Fa gairebé 28 anys que viu a Catalunya i, des del primer dia, va tenir clar que la llengua era imprescindible per viure i treballar al país d'acollida. Ser filòleg, parlar àrab, anglès i castellà, escoltar la ràdio, llegir diaris i parlar amb la gent del carrer, el va ajudar molt a aprendre català. Això li permet, d'una banda, entendre la cultura local i, de l'altra, enriquir-se com a persona i com a docent. Dona les gràcies «per donar-me un cop de mà i fer-me gaudir de la llengua i la cultura catalanes».