L'Ajuntament i l'ens comercial s'esperen per fer el balanç

? Ahir, ni l'Ajuntament ni l'Associació de Comerciants del carrer d'Àngel Guimerà no van fer cap valoracio del tall de 18 dies a requeriment d'aquest diari. L'Ajuntament va demanar temps per recollir les dades i parlar amb els col·lectius implicats. Pel que fa a l'ens comercial, la seva presidenta, Neus Uró, també va demanar temps perquè durant la campanya de Nadal no havia tingut cap estona per parlar del tema amb els socis i col·laboradors. Deia que també esperen mantenir una trobada amb l'Ajuntament més endavant.