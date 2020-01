La Federació d'Associacions de Veïns ha centralitzat les peticions dels barris

Aquest 2020, per primera vegada en la planificació del Pla de Millora de l'Espai Públic, la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa ha centralitzat les peticions dels barris pel que fa al tema de l'estat de les voreres, l'asfaltat de carrers i l'espai urbà en general.

L'Ajuntament va fer aquesta proposta a la federació i aquesta la van entomar i la va traslladar a la junta directiva. A partir d'aquí, set barris (Cal Gravat, La Font dels Capellans, el Xup, Mion-Puigberenguer, Sagrada Família, Sant Pau i Plaça Catalunya) van fer arribar les seves demandes a l'ens veïnal en aquest àmbit ( voreres molt estretes, voreres en mal estat per manca de panots o aixecades per les arrels dels arbres, carrers sense asfaltar o amb l'asfalt en mal estat), que al seu temps les va lliurar al regidor Josep Gili en una reunió celebrada l'octubre passat. Posteriorment, en una altra trobada el novembre, Gili els va comentar que havien recollit les queixes dels diferents barris i que quan tinguessin a punt les propostes les explicarien, amb la previsió que fos el mes vinent i la intenció de presentar una intervenció per dos anys, com va avançar ahir, amb calendari fixat i amb referència a voreres, asfalt i parcs infantils.