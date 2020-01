Manresa es posiciona en un projecte innovador

La majoria de simulacions que es porten a terme a la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) es porten a terme al Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic (CISARC), a la Clínica Universitària. Es tracta d'unes instal·lacions úniques a tot l'Estat que es van millorar l'estiu passat amb una inversió d'un milió d'euros. Hi passen alumnes de tots els graus, màsters i formació, sobretot els de Ciències de la Salut. També els de la facultat de Medicina de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), així com professionals sanitaris que exerceixen però que volen millorar les seves capacitats i fan formació contínua. Pel CISARC hi han passat professionals d'hospitals d'arreu de Catalunya per recrear i actuar davant situacions clíniques diverses i també equips de cirurgians, d'emergències o de seguretat.

Al CISARC es poden recrear tots els espais possibles on pot treballar un professional de la salut. Des d'una consulta mèdica fins a un quiròfan totalment equipat o fins i tot un pis per simular una atenció domiciliària.

És a la segona planta de la Clínica Universitària, que es va poder buidar d'estudiants quan es van posar en marxa els nous espais de la FUB3, en un dels edificis de l'antic escorxador de Manresa.

Fins al curs passat la Clínica Universitària disposava de tres unitats de simulació per fer-hi pràctiques. Eren un bloc quirúrgic, una habitació d'un hospital i una consulta mèdica. A partir de les millores que es van fer a l'estiu hi ha l'habitació de l'hospital, boxs per a malalts crítics que poden simular una UCI, un espai de reanimació o urgències, a més a més d'una sala de parts; un quiròfan nou, consultes polivalents i el pis per poder recrear una atenció domiciliària. Cadascuna d'aquestes unitats té un espai annex d'observació, i totes les pràctiques que s'hi fan es poden enregistrar. Bona part de les noves instal·lacions es poden adequar perquè les utilitzin alumnes d'altres titulacions i que no són de Ciències de la Salut. En total són vuit unitats que permeten recrear fins a 50 escenaris diferents i en els quals poden treballar al mateix temps 120 persones.

La simulació és una aposta de la Fundació Universitària del Bages. Ofereix l'únic màster oficial en aquest àmbit de tot l'Estat, i recentment el campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) va presentar oficialment la primera Càtedra de Simulació i Seguretat del pacient, també de l'Estat espanyol. Es calcula que el 7,4 % dels pacients ingressats en hospitals de Catalunya pateixen algun dany derivat de l'assistència rebuda, ja sigui per alguna errada o bé per alguna deficiència. La simulació pot ser una eina per reduir-ne el percentatge.

Es tracta d'un projecte que té com a principal objectiu formar professionals, fer investigació i recerca, i la transferència de coneixement per promoure pràctiques assistencials més eficients, innovadores i segures.

La catedràtica d'Anestesiologia i Reanimació de la Universitat de Barcelona, Carmen Gomar, és qui dirigeix la càtedra, que es va presentar públicament el mes de setembre passat a la FUB.