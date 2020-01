«Les rebaixes cada cop seran menys importants en el resultat d'una empresa; ara es reparteixen»

Les botigues de roba, moda i calçat són les que més clients acostumen a rebre per rebaixes, tant a la temporada d'estiu com a la de l'hivern. Amb la precaució que ara a l'hivern es ve de la campanya de Nadal i Reis.

Com ha anat l'arrancada de les rebaixes d'hivern?



Com a campanya de Nadal, des de Black fins a Reis, ha sigut una molt bona campanya. I normalment quan hi ha una bona campa-nya nadalenca les rebaixes sempre costen un punt més. I la tendència és que les rebaixes cada cop seran menys importants dins els resultats d'una empresa, perquè avui en dia es reparteixen més durant tot l'any. No és tan concentrat. Abans la gent les esperava. No tenia alternativa. Avui en dia tens outlets, el Black Friday, Internet... Les rebaixes no tenen tanta potència com fa deu anys.



Val la pena, doncs, l'esforç que han de fer els comerciants per les rebaixes?



Sí, perquè tot i així necessites treure producte. Sobretot nosaltres. L'única alternativa per treure producte que costarà més és ara. O ho fas així o no hi ha manera. Necessites fer promoció també per Black Friday. En qualsevol campanya avui en dia necessites fer promoció perquè el client sàpiga què està passant. Perquè hi ha tantes possibilitats de de fer coses, tants canals, tants canvis i tantes alternatives, que ens hem d'anar movent.



A quins canvis es refereix? Internet, per exemple?



Internet també, però més que res hi ha canvis en la societat, que van començar ja fa temps però que són molt accelerats. Canvis d'hàbits, de maneres de fer, de pensament, de models de família... Està canviat tot. I els paradigmes que fins ara eren clau han desaparegut. No hi ha res clar, ni què passarà d'aquí a 6 mesos. Però això afecta tant empreses com famílies. És a tots els nivells i d'àmbit general. Avui en dia, per exemple, qualsevol empresa no pot fer pressupostos més enllà de 6-7 mesos, perquè no se sap el mercat cap on es dirigirà.