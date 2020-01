L'Ajuntament posa un camp de joc i bancs sota el Pont Nou

Esplanada del parc del Cardener, a tocar del Pont Nou, en obres per habilitar-hi una zona d'esbarjo

Esplanada del parc del Cardener, a tocar del Pont Nou, en obres per habilitar-hi una zona d'esbarjo n. badrenas

L'Ajuntament de Manresa ha iniciat obres de millora al parc del Cardener, a la zona del Pont Nou. Es tracta d'un dels projectes gua-nyadors dels pressupostos participatius del 2018, que comportarà una inversió de 50.000 euros.

A final de la setmana passada, les màquines van netejar una àrea rectangular a l'esplanada que queda sota el Pont Nou, la qual es va desbrossar, se'n van treure els arbres –es van deixar en un lateral per trasplantar-los més endavant– i s'hi va afegir terra, que després es va aplanar. El resultat és un rectangle clarament delimitat i sense vegetació al costat del riu que durant el cap de setmana ha cridat l'atenció de tothom qui caminava pel parc i que acabarà convertit en un camp per al joc amb pilota.

La proposta guanyadora del pressupost participatiu del 2018, presentada per Anna Garcia, inclourà la plantació de més arbres, la col·locació de bancs de fusta sobre unes plataformes pavimentades amb formigó –s'ha descartat posar-hi taules tipus berenadors, segons fonts municipals– i l'endreça de les esplanades de sota el pont per fomentar el joc lliure i l'esport, amb quatre pals de fusta que definiran l'espai per a jocs.

L'espai afectat és de 3.287 m2 i s'inclou en una esplanada delimitada per dos recorreguts: un que ressegueix el riu i un altre sobre el que es desenvolupa l'itinerari M8 de l'Anella Verda (el Cardener i el Puigberenguer).



Segona iniciativa més votada

El projecte d'Anna Garcia va ser el segon més votat dels que es van presentar als pressupostos de fa dos anys. Va aconseguir 1.266 vots, l'11,2%. Llavors, els quatre projectes que es van imposar en la votació popular estaven tots relacionats amb espais públics i verds de la ciutat: també van obtenir una partida de 50.000 euros cadascun la segona fase de les millores al parc del Castell, els treballs de condicionament del turó del Puigberenguer i la instal·lació d'un parc infantil al Casino. La millora de la zona del Pont Nou és la primera que tira endavant.

El 2017, la recuperació de la llera del Cardener també va aconseguir una partida del pressupost participatiu de prop de 13.000 euros, en quedar en el segon lloc de projectes més votat.

Consultat per aquest diari l'octubre de l'any passat, l'Ajuntament ja va assegurar que els treballs per adequar més de 3.000 metres quadrats al parc del Cardener com a zona d'esbarjo es portarien a terme els propers mesos. L'actuació durarà tres setmanes.