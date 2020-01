Mor als 101 anys el jesuïta nascut a Manresa Joan Ribalta Balet

arxiu particular

El jesuïta manresà Joan Ribalta Balet, que ha dedicat la seva vida a l'ensenyament i ha estat un referent en el món educatiu català, va morir ahir a Sant Cugat del Vallès als 101 anys d'edat.

Nascut a Manresa el 1918, el pare Ribalta va entrar a la Companyia de Jesús als 15 anys, i es va ordenar sacerdot el 1948. El funeral tindrà lloc avui a les 6 de la tarda a la catedral de Lleida en un ofici que presidirà el bisbe de Lleida, Salvador Giménez Valls

Segons ha informat l'orde dels Jesuïtes de Catalunya, els tres grans eixos que van marcar la trajectòria vital de Ribalta han estat «l'educació de nens i joves, l'amor per la natura i l'amor per sant Ignasi».

Va ser director pedagògic de l'escola Jesuïtes Lleida-Col·legi Claver de Raimat des dels seus inicis i hi va formar un equip de professors que van fer del Claver un referent educatiu dels anys 70 a Lleida, on és considerat un pioner en la innovació pedagògica perquè va posar en marxa la coeducació i un departament d'orientació per atendre alumnes i famílies.

Els que el van conèixer en destaquen que va ser un home «senzill, discret i humil», i que el seu amor per l'espiritualitat ignasiana i la llengua el van portar a traduir al català diferents textos d'espiritualitat ignasiana i de la història de la Companyia de Jesús.

És autor, entre molts altres, de Cartes espirituals de sant Ignasi de Loiola (2017) i els últims anys encara va treballar en la traducció del text de les Constitucions de la Companyia de Jesús.

El 2017, coincidint amb el seu 99è aniversari, va ser homenatjat per la fundació Amics del Claver.