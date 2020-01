Reconeixement d'Ampans al voluntariat de CaixaBank

Ampans ha fet un reconeixement al voluntariat de CaixaBank per la seva tasca al costat de les persones amb discapacitat. Fa més de 5 anys que els voluntaris de CaixaBank comparteixen activitats diverses, des de practicar esport, acompanyar en sortides, participar en diferents tallers o donar classes sobre conceptes d'economia domèstica, amb les persones usuàries de diferents centres d'Ampans, coincidint amb la setmana social que organitza l'entitat bancària en dues ocasions l'any.

Hi conviden a participar als equips directius i al personal, però també als seus propis voluntaris i als seus clients, amb l'objectiu de sensibilitzar i acostar les persones al moviment del voluntariat.

Ampans finalitza l'any amb la celebració d'un concert el desembre al Kursaal, on dedica un espai a reconèixer la tasca del voluntariat, una part essencial en una entitat social on els valors de la sensibilitat, la tendresa o la generositat hi són sempre presents. AMPANS va fer entrega a d'una litografia de Miquel Esparbé a una representació de l'equip de voluntaris de CaixaBank en agraïment al temps i a la qualitat de les activitats de voluntariat que dediquen a l'entitat.

Mireia Gorchs, Responsable d'Acció Social de la Direcció Territorial Catalunya, va parlar en representació dels centenars de voluntaris que formen l'equip explicant que "l'objectiu de la Setmana Social de CaixaBank és sensibilitzar de la gran tasca que fan les entitats socials que tenim a casa nostra, donant suport a les persones més vulnerables" i va afegir que s'emporten una satisfacció en cada voluntariat que fan. "Reconeixements com aquest ens esperonen a continuar fomentant i fer créixer el voluntariat entre els treballadors, clients i amics de l'entitat, que formen l'Associació de Voluntaris de CaixaBank", assegurava Gorchs.

Durant l'acte, AMPANS també va reconèixer la tasca de quatre persones voluntàries dels diferents serveis d'AMPANS, i a l'associació de professionals sèniors al servei del territori, Gest!, pel seu compromís amb la inclusió de les persones amb discapacitat intel—lectual i amb necessitats de suport.