La Policia Local estrena sala de control amb una renovada tecnologia de vídeo

La Policia Local va inaugurar ahir la renovada sala de comandament del cos que gràcies a una actualització de les tecnologies de vídeo que obre la porta que la ciutat pugui disposar, en el futur, d'un centre de control de trànsit. En el marc de la renovació que s'hi ha fet, la sala ha incorporat pantalles murals de vídeo digitals que faciliten el control i la vigilància del mateix edifici de la Florinda, tant a l'interior com a l'exterior així com també dels altres edificis municipals.

Segons va explicar el regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Manresa, Joan Calmet, amb aquests nous equips la sala queda preparada per assumir aquestes funcions en el control del trànsit a la ciutat i també tot un seguit d'altres funcions de seguretat com poden ser reconeixements de matrícules dels vehicles i fins i tot de facials amb càmeres d'alta definició. De tota manera, l'alcalde, Valentí Junyent, va assegurar que aquestes últimes funcions en l'àmbit de la seguretat, ara per ara, no es plantegen, i que en cas d'obrir-se un debat sobre la seva idoneïtat, la decisió l'hauria d'adoptar el ple municipal.

En relació amb la possibilitat d'incorporar funcions en el control de trànsit, Junyent ho vinculava al debat que es pugui generar sobre la mobilitat a la ciutat i considera que seria lògic que aquest espai fos «la porta per saber què succeeix a la ciutat». Aquest control del trànsit es podria fer, segons explicava Calmet, amb la instal·lació de càmeres en semàfors o punts elevats a les principals vies de circulació, com a Barcelona.

La sala de comandament té una superfície total de 57,69 metres quadrats, dels quals 37,98 corresponen a la sala de control i els altres 19,98 a la sala d'emissores. El pressupost de la renovació ha estat de 209.954 euros. La sala està ubicada al mateix lloc on ja hi havia l'anterior. Fins ara, a l'espai ja hi havia equips de control i enregistrament per vídeo, però no amb la capacitat tecnològica dels equips que s'hi han instal·lat arran de la reforma de l'espai.

D'altra banda, tant Junyent com Calmet van destacar que les noves instal·lacions permeten als operadors de sala «treballar més a gust», ja que la nova sala disposa de «més comoditat i eficència» en el treball dels agents.

A més a més, el cap de la Policia Local de Manresa, Jordi Mora, també va voler remarcar que la sala de comandament és un espai amb molta activitat perquè és des d'aquest lloc on s'atenen les trucades que fan els ciutadans i el punt on també es manté el contacte amb els altres cossos de seguretat, com ara els Mossos d'Esquadra.