L'atenció als llargs supervivents va ser l'eix de les IV Jornades d'Oncologia

L'atenció als llargs supervivents de càncer va ser el tema central de les IV Jornades d'Oncologia a la Catalunya Central que s'han celebrat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa i que van aplegar més de 150 de professionals. L'organització era de la Fundació Althaia, l'Institut Català de la Salut, el Centre Sanitari del Solsonès i el Servei Català de la Salut.

En la sessió es va posar de manifest els bons resultats del programa que s'aplica al territori des de fa 10 anys fruit del treball conjunt entre el Servei d'Oncologia de la Fundació Althaia i les àrees bàsiques de salut de les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès que gestionen l'Institut Català de la Salut, el Centre Sanitari de Solsonès i la mateixa Fundació Althaia.

En l'àmbit de la salut s'entén per llarg supervivent el pacient que està lliure de malaltia oncològica, que ja no rep tractament (quimioteràpia o radioteràpia) i que fa més de cinc anys que va ser diagnosticat. Però tot i així l'atenció a la seva salut ha de continuar. Per això, l'oncòleg dóna pas als professionals de primària, que en fan un seguiment integral tenint en compte el pla definit per l'equip multidisciplinari que treballa al territori i que s'anomena Grup de Llarg Supervivent.

En aquest model, oferir un seguiment personalitzat i una atenció integral, així com fomentar la qualitat de vida d'aquests pacients focalitzant uns estils de vida saludable és clau. L'atenció primària és l'eix vertebrador d'aquest seguiment al llarg supervivent..

La conferència magistral de la IV Jornades d'Oncologia va anar a càrrec de Josep M. Borràs, director del Pla d'Oncologia de Catalunya, que va parlar de «Models d'atenció als llargs supervivents de càncer», i de la de la importància d'una atenció que tingui en compte la cura de la salut, la salut mental i la salut social. En la seva intervenció, va posar en valor el model de la Catalunya Central. Va destacar que és innovador i pioner.

En la primera taula, titulada «Atenció al llarg supervivent», es va tractar sobre incidència del càncer i supervivència, el rol de l'atenció primària en el seguiment i els resultats del grup de Llarg supervivent del territori. També l'actualització del protocol de seguiment del llarg supervivent, en què l'objectiu principal és poder fer un diagnòstic precoç en cas d'una recidiva.

La segona taula, centrada en la qualitat de vida d'aquests tipus de pacients, es va parlar sobre toxicitats a llarg termini i segones neoplàsies i d'activitat complementàries que contribueixen a oferir una atenció integral com poden ser la marxa nòrdica, el mindfulness i la nova aula de pacients. També es va posar en valor l'acompanyament al llarg supervivent i es va palesar que aquests pacients poden mantenir el vincle amb la psicooncòloga si és necessari.

La jornada va incloure també una taula rodona amb la participació de representants de diferents associacions de pacients del territori, com són Albalda, ACC, l'Olivera, Ginkgo i Fènix. Van destacar la importància que té per al pacient poder disposar d'una informació completa de tot el procés, especialment del pas de l'atenció des del Servei d'Oncologia a Primària.