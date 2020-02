Manresa viatja virtualment a l'espai per conscienciar sobre els reptes mediambientals

La Fundació Naturgy ha presentat aquest dilluns a Manresa l'Energy Challenge, una experiència itinerant i innovadora per apropar als més joves, i al públic en general, coneixements actualitzats sobre la transició energètica, l'economia circular, la qualitat de l'aire i les noves tecnologies energètiques.

Pantalles tàctils amb projecció 360º d'un centenar de vídeos, seients giratoris i un robot intel·ligent anomenat Energy 360, són part de la tecnologia que configura l'experiència de l'Energy Challenge i que es podrà visitar de forma gratuïta fins divendres a la plaça Sant Domènec, de 9 h a 14 h i de 16 h a 19 h.

El regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent de l'Ajuntamenet de Manresa, Josep Gili, ha visitat aquest dilluns l'experiència immersiva i ha valorat positivament "aquest programa d'accions que ens permet reflexionar, sobretot a la gent jove, sobre l'estat del planeta i sobre les mesures que podem prendre. Tenir un espai de reflexió com el que ofereix aquesta iniciativa és important".

L'Escola Vedruna de Manresa, FEDAC, Pare Algué i Renaixença són alguns dels centres educatius que tenen previst fer també el viatge espacial aquests dies i que es preveu que visitin més de mig miler de persones.



Una aeronau futurista

Els visitants són convidats a realitzar un viatge espacial, en una aeronau futurista comandada per robots d'última generació. Passen així a formar part d'una missió espacial per resoldre el repte de l'energia (en anglès, energy challenge), en un moment de transició cap a la descarbonització com l'actual.

En el seu viatge, de 20 minuts de durada, els tripulants observen la Terra i el Cosmos per reflexionar i prendre consciència de la situació d'emergència climàtica del planeta i de la necessitat de contribuir a assumptes de cabdal importància com ara l'economia circular, la qualitat de l'aire i les noves tecnologies energètiques.

La iniciativa mostra el paper clau de la innovació i els hàbits de consum responsable per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides en matèria d'energia.

A més, la Fundació Naturgy ha configurat aquesta experiència en un vehicle de 70 m2 respectuós amb el medi ambient, que compta amb un motor dual de gas natural. En els seu rodatge, genera entre un 15% i un 20% menys d'emissions de CO2 respecte dels motors convencionals de gasoil. També contribueix a la millora de la qualitat de l'aire, en reduir un 39% les emissions de partícules i un 30% les emissions d'NOx respecte d'un vehicle que funciona només amb combustible dièsel.

La directora general de la Fundació Naturgy, María Eugenia Coronado, defineix el nou projecte com una "iniciativa disruptiva per explicar el desafiament ambiental del planeta". "Tots els ciutadans hem de ser conscients dels reptes que tenim i de que està només a les nostres mans revertir el canvi climàtic", afirma. Per això, "iniciatives com l'Energy Challenge, amb la que recorrerem tot Espanya, poden contribuir a sensibilitzar a la població i a explicar que comptem amb nous vectors energètics, com el gas renovable, que poden contribuir a que l'economia circular i la transició energètica siguin una realitat", assenyala Coronado.

L'experiència de l'Energy Challenge es complementarà amb un altre recurs divulgatiu de la Fundació, The Circular Challenge, una competició interactiva sobre la producció de gas renovable i l'economia circular, que quedarà instal·lada al costat del vehicle eficient en totes les parades que realitzi.

El programa formatiu Efigy Education també arriba aquest mes a Manresa

La Fundació Naturgy tornarà a la ciutat els dies 25 i 26 de febrer, per visitar diverses escoles del municipi en el marc del seu programa formatiu Efigy Education.

Amb aquesta iniciativa, també posarà a l'abast d'alumnes manresans els coneixements més actualitzats sobre noves tecnologies energètiques, com el gas renovable i els seu paper en l'economia circular, i la transició cap a un sistema d'energia més sostenible. Els centres educatius on es faran aquests tallers seran l'Oms i de Prat, Pare Algué, Institut Manresa i La Salle.



La vocació divulgativa de la Fundació Naturgy

Totes aquestes activitats s'emmarquen en el programa de formació i sensibilització que la Fundació Naturgy realitza en diferents ciutats espanyoles sobre temàtiques relacionades amb l'energia i el medi ambient. El seu objectiu fonamental és promoure entre la ciutadania l'ús racional dels recursos energètics, l'eficiència energètica i la innovació tecnològica, de forma coherent amb la protecció del medi ambient.

La Fundació Naturgy, creada l'any 1992 per la companyia energètica, té com a missió la difusió, formació, informació i sensibilització de la societat en temes d'energia i medi ambient. També duu a terme programes d'acció social tant en l'àmbit nacional com internacional, incidint especialment en actuacions destinades a pal·liar la vulnerabilitat energètica.