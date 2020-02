Creu Roja Manresa rep 1.320 euros per dedicar-los a alimentació infantil

Creu Roja Manresa ha rebut de l'empresa manresana Remsa un xec per valor de 1.320 euros. Els diners han estat recaptats a través de la campanya "Compra una Llibreta i Regala un Berenar". El lliurament va tenir lloc al Centre Printdossier de Remsa amb la participació de Jaume Gubianas, il·lustrador manresà que ha contribuït amb el disseny de la llibreta. En representació de Creu Roja hi va assistir el president de l'entitat, Miquel Riera, i per part de l'empresa, Jordi Camps.

Aquest ja és el 6è any que Remsa col·labora amb Creu Roja en aquesta iniciativa solidària per oferir berenars saludables, variats i complets als infants del Casal-Ot.

L'empresa va vendre llibretes per 3,5 euros, l'import de les quals ha anat destinat integrament a Creu Roja, concretament al projecte Alimenta't amb gust de l'àrea d'infància i joventut. Aquest projecte, que sobretot se centra en l'alimentació infantil, es dedica a realitzar tot tipus d'activitats relacionades amb la salut i l'alimentació. Una d'elles és el repartiment d'uns 44-55 berenars diaris als infants de Casal-ot i de Joves del Nucli Antic (JNA).

Remsa, ubicada a Manresa, fa més de 30 anys que es dedica a la impressió, l'ofimàtica i la gestió documental.