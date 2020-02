Refugiats i persones amb trastorns mentals «s'evadeixen» gràcies a les arts escèniques

Qualsevol expressió artística és una teràpia. Per a qui en gaudeix i per a qui la practica. A Manresa dissabte es podrà viure i veure una jornada d'arts escèniques protagonitzades per refugiats que acull la ciutat i per usuaris del projecte Mosaic, que treballa per la inclusió social de persones amb algun tipus de trastorn mental. Els primers oferiran un espectacle de circ. Els segons interpretaran una obra de teatre. Uns i altres han trobat en les arts escèniques una eina d'integració social i foment de valors com el compromís, la constància, el respecte, el treball en equip i, en definitiva, creixement personal.

La Llar Sant Joan de Déu de Manresa acull refugiats. L'oci i la cultura també és una necessitat bàsica, asseguren, i per això entre altres activitats se'ls ofereix un taller de circ que imparteix Kanaya Circ de l'Ateneu Popular de 9 Barris. Es va pensar inicialment per als menors que hi ha a l'antic edifici de les germanetes dels pobres per, a partir del lleure, «aportar valors i creixement personal, la confiança en un mateix, el treball en equip i el respecte», comenta la tècnica d'animació sociocultural de la llar, Noèlia Muñoz. De seguida, però, s'hi van afegir adults i joves. «Es tracta d'un moment de relaxament i desconnexió que sempre afavoreix el procés que estan vivint». Dissabte grans i petits representaran el treball de tot el curs amb malabars, jocs aeris, plats xinesos i ombres també xineses.

La tarda d'arts escèniques es complementarà amb l'obra Si queremos, sí se puede. Els actors són usuaris del club social Mosaic, que treballa per la inclusió de persones amb trastorns mentals. La tècnica de Mosaic, Glòria Tort, explica que amb el teatre «aconsegueixen superar les limitacions que tenen, s'apoderen, tenen autocontrol, autoestima, i un cop surten a escenari perden la por i treballen molt les habilitats socials». Teràpia pura i dura dalt d'un escenari. A més a més ajuda a reduir l'estigma que pateixen. El grup, anomenat Cuspicus, també compta amb gent del Centre de Disminuïts Físics del Bages.

La Llar i Mosaic estan gestionats per la Fundació Germà Tomàs Canet, de l'orde de Sant Joan de Déu. L'espectacle començarà a les 5. L'entrada és lliure.