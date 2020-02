L'Ajuntament veu difícil que la remodelació del Nou Congost arribi aquesta legislatura

Fonts de l'Ajuntament de Manresa creuen que serà molt difícil que la remodelació del pavelló del Nou Congost arribi aquesta legislatura. Tot i unes declaracions del secretari general d'Esports de la Generalitat, Gerard Figueras, en què aventurava que l'obra tindria lloc durant els propers tres anys, el consistori recorda que «el Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2020-2023, que actualment està obert a la participació de la ciutadania, inclou entre les seves actuacions» només «estudiar l'ampliació del pavelló» manresà.

Aquest ritme que es preveu per a totes les gestions prèvies no va d'acord amb les necessitats del principal usuari de la instal·lació, el Bàsquet Manresa, que considera aquesta millora cabdal per apuntalar el seu futur a l'ACB. Des del club, el seu gerent, Carles Sixto, recorda que la major part dels pavellons de la lliga tenen més capacitat, i també millors serveis, que una instal·lació que «es va fer fa 27 anys sense cap modificació, ni millora, més enllà del manteniment imprescindible». Entre aquest manteniment hi ha el canvi del parquet, que es va abordar l'estiu passat després de no haver-se fet des de la inauguració, l'any 1992, un poliment i adequació que va costar uns 20.000 euros.



Matisant la Generalitat

El tema ha agafat volada els darrers dies després d'unes declaracions de Figueras a Ràdio Manresa, en el decurs del partit de dissabte entre el Baxi i el Casademont Saragossa. El secretari d'Esports reconeixia que «les llotges serveixen per parlar i ho hem fet amb l'alcalde i el president del Baxi. Fins ara havia estat de manera separada i ara ho hem fet les tres parts plegades». Va arribar a la conclusió que «és un projecte que pot quedar fet dins de l'actual mandat municipal. No d'aquí a sis mesos, però sí dins del mandat». Figueras va afegir que «és una prioritat per a l'Ajuntament i com que els governs locals marquen les prioritats, també ho és per a la Generalitat». De tota manera, també va recordar que el projecte és «d'una dimensió que no pot assumir ni l'Ajuntament ni la Generalitat sola. Segurament hi faltarà la Diputació». Per a ell, caldrà «redactar un projecte executiu» amb el qual «periodificar» l'obra, és a dir, establir quan cal fer cada actuació.

Aquesta rapidesa del Govern català ha estat matisada a Regió7 per l'Ajuntament, que, en una nota, admet que ha «iniciat els estudis» per a l'ampliació, «especialment després que el Bàsquet Manresa hagi plantejat la necessitat de fer créixer la capacitat, corregir algunes mancances i millorar els espais». Afegeix que «l'objectiu és que la ciutat disposi d'un equipament polivalent per atendre necessitats esportives i també multifuncional per a altres usos, cultural, firal o turístic, i per acollir grans esdeveniments».

Malgrat aquest reconeixement, però, també recorda que tot es troba «en una fase inicial en què es plantejaran els requeriments del futur equipament com a pas previ a la redacció del projecte que permetrà concretar el cost de la inversió. Posteriorment caldrà buscar el finançament que permeti fer realitat el projecte». En definitiva, que l'Ajuntament no veu pas que les màquines comencin a treballar-hi abans del 2023, quan finalitza la present legislatura.



El Baxi vol córrer més

Davant de la calma de l'Ajuntament hi ha la voluntat del Bàsquet Manresa que la cosa vagi més ràpida. El gerent, Carles Sixto, explica que cal «ampliar la capacitat, però més que amb una gran ampliació, generant noves zones que permetin reordenar tota la capacitat amb les normatives i estàndards actuals, a nivell de seguretat i accessibilitat». Així, el club reclama una «modernització d'instal·lacions tècniques, com ara en il·luminació led, magatzems, espais de treball per als mitjans de comunicació» i d'altres tipus i també per «augmentar la polivalència de la instal·lació per a altres usos» fora de l'esportiu.

Fa uns anys, l'ACB va deixar caure el globus sonda segons el qual obligaria els clubs a jugar en pavellons de més de 7.000 espectadors. Aquest fet no s'ha repetit, però Sixto recorda, com es pot veure en el gràfic de la pàgina del costat, que «actualment el 70% dels pavellons de la lliga superen aquesta xifra i la meitat fins i tot es troben per damunt dels 10.000».

Quan comencin les obres, el club voldrà que es facin a l'estiu, quan no hi ha lliga. El projecte haurà d'establir si es poden completar entre un campionat i l'altre. En cas que no fos així, el Manresa podria haver de traslladar els seus partits de local a un altre pavelló admès per l'ACB. Els més propers són a Badalona, Barcelona, Lleida i Girona, amb el dubte de saber si l'associació de clubs admetria l'Olímpic de Granollers, que va acollir partits de la lliga fins als anys 90 però que potser ara no compleix els mínims. Sixto admet que «els tècnics hauran d'establir» els períodes que duraran els treballs, però «segur que troben la manera de fer-los compatibles» amb la competició. De moment, ells no han fet cap moviment per trobar escenaris alternatius.

La realitat és que tots els actors d'aquesta història estan d'acord que cal remodelar un pavelló que ha quedat antiquat al costat d'instal·lacions multifuncionals i modernes. Tant per al bàsquet com per a altres usos, en caldrà un de millor. Les diferències es troben en els temps d'execució. L'Ajuntament tindrà a la primavera un canvi a l'alcaldia, amb el relleu de Marc Aloy (Esquerra) en el lloc de Valentí Junyent (JxCat), tot i que, en principi, l'equip de govern no se n'ha de veure afectat. Mentrestant, el Baxi desitja continuar fent plens com contra el Reial Madrid que facin palesa una necessitat que no només és del club, sinó de tota la ciutat per gaudir d'una ampliació tan aviat com sigui possible.