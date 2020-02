NOU espai de joc sota el pont nou

A sota el Pont Nou, en direcció a Sant Joan, paral·lela a la carretera de Cardona, s'ha enllestit l'adequació d'un espai de joc. Hi han posat un parell de bancs, hi han plantat arbres i a la primavera hi plantaran la gespa. Va guanyar el pressupost participatiu 2018 (50.000 euros).