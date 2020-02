L'especialista del CAP Sagrada Família Maria Pilar Sánchez s'endú el premi Metge Bagenc 2019

Maria Pilar Sánchez, especialista en Medicina Familiar i Comunitària del CAP Sagrada Família de Manresa de l'ICS, es va endur el guardó Metge Bagenc 2019 en l'acte del Col·legi de Metges que va tenir lloc ahir. Abans que sortís a recollir el guardó, van fer un repàs de la seva trajectòria. Sánchez es va llicenciar l'any 1982 i es va formar a l'Hospital Clínic. Aquesta manresana va tornar a la seva ciutat per treballar al servei d'urgències de la plaça Espanya i, posteriorment, es va doctorar en Pediatria.

Quan van llegir la seva biografia com a professional de la medicina, van destacar que coneix bé la comarca per la seva important tasca en l'atenció primària en l'àmbit rural, en oferir els seus serveis com a especialista mèdica en nombrosos municipis del Bages.

Els mateixos col·legiats són els encarregats d'escollir l'especialista reconegut com a Metge Bagenc de l'any. En l'edició d'enguany hi havia dues candidatures. L'altre aspirant era el doctor José Luis Irujo, del Pont de Vilomara, que ha estat vinculat a la política.