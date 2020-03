Satisfacció dels paradistes de l'Aixada malgrat veure-hi menys visitants

La Fira de l'Aixada ha tornat a demostrar el seu poder de convocatòria diumenge al matí malgrat que els paradistes tenien la sensació que en aquesta edició hi ha via menys visitant que fa un any. Tot i això, no es queixaven perquè el nucli històric de Manresa s'ha tornat a omplir i han tingut, en general, un bon ritme de vendes i han pogut promoure els seus productes, molts agroalimentaris i artesanals. Les agradables temperatures del matí, totalment primaverals, ha propiciat que els visitants s'hagin passejat durant una llarga estona pels carrers on ha té lloc la fira. Els paradistes preveien que de cara a la tarda l'afluència baixés considerablement perquè al vespre tindrà lloc el partit Barça-Madrid.